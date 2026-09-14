İdrarından Kan Gelen Adamın Röntgeninde Şoke Eden Detay: Kalbinden 36 Milimetrelik İğne Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.science.com/a-man-went-to...
Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki bir erkek, idrarında kan görülmesi ve ağrılı işeme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zihinsel engelli olan hastaya çekilen göğüs röntgeni ve tomografide doktorları dehşete düşüren bir tablo ortaya çıktı: adamın kalbinin içinde 36 milimetrelik bir iğne saplıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hunan Provincial People's Hospital'a Başvuran Hastanın Göğüs Röntgeninde Kalbe Doğru Uzanan Metalik Bir Gölge Fark Edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İğnenin Sol Ventrikülü Genişlettiği ve Kalbi Saran Zarı Deldiği Ortaya Çıktı.
Doktorlar Önce Kalpteki İğneyi Aldı, Mesanedeki Parçaları İse Sonraya Bıraktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın