İdrarından Kan Gelen Adamın Röntgeninde Şoke Eden Detay: Kalbinden 36 Milimetrelik İğne Çıktı

Doktorlar, hastanın yaşamsal bulgularının başvuru sırasında normal seviyelerde olduğunu belirtti. Ancak göğüs röntgeni ve ardından çekilen bilgisayarlı tomografi, tabloyu bambaşka bir yere taşıdı. Görüntülerde yalnızca göğüs bölgesinde değil; karın duvarında, pelviste, mesane içinde ve duvarında, kalça kemiği ile kasında, hatta penis bölgesinde metalik yabancı cisimler tespit edildi.

Hunan Provincial People's Hospital'daki ekip, bulguların en can alıcı noktasının kalp olduğunu vurguladı. Yapılan transtorasik ekokardiyografide, sol ventrikülün içinde 36 milimetre (yaklaşık 1,4 inç) uzunluğunda çubuk şeklinde bir yapı görüntülendi; bu yapının kalbi saran sıvı kesesini, yani perikardı da deldiği belirlendi.