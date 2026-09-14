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İdrarından Kan Gelen Adamın Röntgeninde Şoke Eden Detay: Kalbinden 36 Milimetrelik İğne Çıktı

İdrarından Kan Gelen Adamın Röntgeninde Şoke Eden Detay: Kalbinden 36 Milimetrelik İğne Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 12:45
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Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki bir erkek, idrarında kan görülmesi ve ağrılı işeme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zihinsel engelli olan hastaya çekilen göğüs röntgeni ve tomografide doktorları dehşete düşüren bir tablo ortaya çıktı: adamın kalbinin içinde 36 milimetrelik bir iğne saplıydı.

Kaynak: https://www.science.com/a-man-went-to...
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Hunan Provincial People's Hospital'a Başvuran Hastanın Göğüs Röntgeninde Kalbe Doğru Uzanan Metalik Bir Gölge Fark Edildi.

Hunan Provincial People's Hospital'a Başvuran Hastanın Göğüs Röntgeninde Kalbe Doğru Uzanan Metalik Bir Gölge Fark Edildi.

Doktorlar, hastanın yaşamsal bulgularının başvuru sırasında normal seviyelerde olduğunu belirtti. Ancak göğüs röntgeni ve ardından çekilen bilgisayarlı tomografi, tabloyu bambaşka bir yere taşıdı. Görüntülerde yalnızca göğüs bölgesinde değil; karın duvarında, pelviste, mesane içinde ve duvarında, kalça kemiği ile kasında, hatta penis bölgesinde metalik yabancı cisimler tespit edildi.

Hunan Provincial People's Hospital'daki ekip, bulguların en can alıcı noktasının kalp olduğunu vurguladı. Yapılan transtorasik ekokardiyografide, sol ventrikülün içinde 36 milimetre (yaklaşık 1,4 inç) uzunluğunda çubuk şeklinde bir yapı görüntülendi; bu yapının kalbi saran sıvı kesesini, yani perikardı da deldiği belirlendi.

İğnenin Sol Ventrikülü Genişlettiği ve Kalbi Saran Zarı Deldiği Ortaya Çıktı.

İğnenin Sol Ventrikülü Genişlettiği ve Kalbi Saran Zarı Deldiği Ortaya Çıktı.

İncelemede sol ventrikülün normalden büyük olduğu, kalp kasında erken evre anormallikler bulunduğu kaydedildi. Doktorlar, iğnenin ne zaman ve nasıl bu noktaya ulaştığını açıklayamadı: 'Çoklu sistemik iğneler doğrulanmış olmasına rağmen, ne hasta ne de ailesi bunların kaynağını açıklayabildi' ifadelerini kullandı.

Ekip, olası açıklamanın kendi kendine yerleştirme davranışı (self-embedding behavior) olabileceğini belirtti. Hastanın dosyasında bu ihtimali güçlendiren bir ayrıntı da vardı: İki yıl önce aynı hastanın karnından iki iğne daha çıkarılmıştı.

Doktorlar Önce Kalpteki İğneyi Aldı, Mesanedeki Parçaları İse Sonraya Bıraktı.

Doktorlar Önce Kalpteki İğneyi Aldı, Mesanedeki Parçaları İse Sonraya Bıraktı.

İlk ameliyatta kalpteki iğne başarıyla çıkarıldı. Mesanede biriken iğnelerin ise taş benzeri sert bir tabakayla kaplandığı görüldü; ekip bu bölgeye aynı seansta müdahale etmek yerine, kontrolsüz kanama ve idrar sızıntısı riskini göze almamak için ikinci bir operasyonu tercih etti.

Doktorlar, BMC Cardiovascular Disorders dergisinde yayımlanan vaka raporunda bilişsel yetersizliği olan hastalarda kalbe yönelik kendine zarar verme davranışlarının kolayca gözden kaçabileceğine dikkat çekti. 2024 yılında yapılan bir derlemeye göre, 1967'den bu yana kendine zarar verme nedeniyle kalbine iğne saplanan yalnızca 34 vaka kayıtlara geçmiş. Hasta, geçirdiği ilk operasyonun ardından iyi bir iyileşme sürecine girdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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