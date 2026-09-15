Suudi Arabistan'da Tarihi Keşif: 110 Milyon Tonluk Servetin Değerine Paha Biçilemiyor
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Kaynak: https://english.alarabiya.net/News/sa...
Dünyanın en değerli maden kaynaklarından biri Suudi Arabistan'ın Medine bölgesinde ortaya çıktı. Jabal Sayid projesinde yürütülen jeolojik çalışmalarda, nadir toprak elementleri ve uranyum bakımından yüksek konsantrasyona sahip 110 milyon ton cevher tespit edildi. Ülkenin Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, keşfi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Viyana'daki Genel Konferansı'nda duyurdu.
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Bakan Bin Selman: 'Bu Keşif, Projeyi Küresel Ölçekte Geliştirilen En Önemli Nadir Toprak Kaynakları Arasına Sokuyor.'
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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