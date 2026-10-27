article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Yağmur Ne Zaman Bitecek? Meteoroloji Saat Verdi

İstanbul'da Yağmur Ne Zaman Bitecek? Meteoroloji Saat Verdi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 10:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağmur nedeniyle bazı ilçelerde yollar göle dönerken trafik durma noktasına geldi. İstanbulluların aklındaki soru ise şu: Yağmur saat kaçta bitecek? Son verileri, NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yorumladı. 

İşte son tahminler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da Yağmur Ne Zaman Duracak?

İstanbul'da Yağmur Ne Zaman Duracak?

İstanbul'da yağmurun saat 18.00'den sonra şiddetini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Yağmurun saat 18.00'den sonra şiddetini yitirmesi, ancak tamamen kesilmeyip daha hafif şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Hava radarlarında şehrin iki ucunda da yağmur yüklü bulutlar görülüyor. Yani yağış gün boyunca hem Avrupa hem Anadolu Yakası'nda etkisini sürdürecek.

En Şiddetli Yağış Hangi İlçelerde?

En Şiddetli Yağış Hangi İlçelerde?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sabah saatlerinde etkili olan sağanağın sel tehlikesi yaratabileceğine dikkat çekti. Çalışkan, yer yer metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düşebileceğini belirterek Sarıyer, Levent, Üsküdar ve Kadıköy'de yağmurun şiddetli olacağını söyledi.

Sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda en çok yağış alan yerler ise Tuzla ve Pendik oldu. İki ilçede cadde ve sokaklar göle döndü, su basan bazı noktalarda araçlar mahsur kaldı.

Hava Sıcaklığı Kış Değerlerine Geriledi

Hava Sıcaklığı Kış Değerlerine Geriledi

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisi altında. Sağanakla birlikte hava sıcaklığı 5 ila 7 derece düşerek kış değerlerine geriledi.

Yağmur sabah trafiğini de vurdu. Saat 09.15 itibarıyla İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda yoğunluk yüzde 75'e ulaştı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda araçlar her iki yakada dur-kalk ilerledi.

Sel Riski Devam Ediyor

İstanbul iki hafta önce büyük bir sel felaketi yaşamıştı. Bu kez beklenen yağış miktarı önceki sağanakların altında olsa da sel ve su baskını riski sürüyor. Bu nedenle yağışın şiddetini kaybedeceği akşam saatlerine kadar dikkatli olmakta fayda var. 

İstanbul'da yağışlar, önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın