İstanbul'da Yağmur Ne Zaman Bitecek? Meteoroloji Saat Verdi
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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağmur nedeniyle bazı ilçelerde yollar göle dönerken trafik durma noktasına geldi. İstanbulluların aklındaki soru ise şu: Yağmur saat kaçta bitecek? Son verileri, NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yorumladı.
İşte son tahminler...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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