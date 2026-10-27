İstanbul'da Yağmur Ne Zaman Bitecek? Meteoroloji Saat Verdi

İstanbul'da yağmurun saat 18.00'den sonra şiddetini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Yağmurun saat 18.00'den sonra şiddetini yitirmesi, ancak tamamen kesilmeyip daha hafif şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Hava radarlarında şehrin iki ucunda da yağmur yüklü bulutlar görülüyor. Yani yağış gün boyunca hem Avrupa hem Anadolu Yakası'nda etkisini sürdürecek.