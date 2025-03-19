onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından Ülkede Yaşananları Gazeteci Ayşe Arman Yorumladı!

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından Ülkede Yaşananları Gazeteci Ayşe Arman Yorumladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2025 - 12:40

Gazeteci Ayşe Arman İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararına tepki gösteren isimlerden biri olmuştu. Ülke gündemine damga vuran haberlere, gözaltı kararına ve sonrasındaki gelişmelere değinen Ayşe Arman yaşananları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında alınan gözaltı kararının ardından yaşanan pek çok gelişme gündeme damga vurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında alınan gözaltı kararının ardından yaşanan pek çok gelişme gündeme damga vurdu.

Siyasi isimler başta olmak üzere gazeteciler İmamoğlu dahil olmak üzere 99 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçim öncesi Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını resmen duyurmuş fakat ortaya çıkan diploma soruşturmasında geçtiğimiz gece gelişmeler yaşanmıştı.

İstanbul Üniversitesi'nin diplomanın iptali kararını açıklamasının ardından bu sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 99 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Üniversitesi'nin diplomanın iptali kararını açıklamasının ardından bu sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 99 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Ayşe Arman yaşananları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Paylaşımında detaylara değinen isim: 

'Dün akşam diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırma’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

📌 Kimler gözaltına alındı?

🔹 İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ve kampanya yöneticisi Necati Özkan.

🔹 Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan.

🔹 İBB Kültür AŞ yöneticisi Mahir Polat.

🔹 Gazeteci İsmail Saymaz.

🔹 İş insanları ve gazetecilerden oluşan toplam 105 kişilik bir liste olduğu iddia ediliyor.' maddelerini sıraladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı hakkındaki açıklamasını paylaşan Ayşe Arman gündemdeki olayları değerlendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı hakkındaki açıklamasını paylaşan Ayşe Arman gündemdeki olayları değerlendirdi.

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararını “suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma” ve “terör örgütüne yardım” suçlamalarıyla açıkladı. Savcılığa göre, İBB şirketlerinden ihale alan isimler, bu paraları ya İmamoğlu’nun inşaatlarına aktardı ya da şahsi şirketlerine mal devri yaptı.

📌 İstanbul’da Olağanüstü Önlemler:

🚇 Taksim metro istasyonu kapatıldı.

🚧 Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

📢 4 gün boyunca gösteri ve basın açıklamaları yasaklandı.

📌 İletişim Kesintisi:

🔹 Instagram, Twitter, YouTube erişim sorunu yaşıyor.

🔹 WhatsApp mobil hatlar üzerinden çalışmıyor.

🔹 BTK’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

📉 BIST 100 güne yüzde 6,87 düşüşle başladı.

⛔ Saat 09.55’te devre kesici sistemi devreye girdi, işlemler durduruldu.' 

'Peki şimdi ne olacak?' sorsunu yanıtlayan Arman 'Yakın tarihin en büyük siyasi olaylarından biri yaşanıyor. Hep birlikte neler oluyor göreceğiz. Biz neden normal bir sabaha uyanamıyoruz? Yorulduk artık. Çok yorulduk.' ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın