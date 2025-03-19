Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından Ülkede Yaşananları Gazeteci Ayşe Arman Yorumladı!
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından Ülkede Yaşananları Gazeteci Ayşe Arman Yorumladı!
Gazeteci Ayşe Arman İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararına tepki gösteren isimlerden biri olmuştu. Ülke gündemine damga vuran haberlere, gözaltı kararına ve sonrasındaki gelişmelere değinen Ayşe Arman yaşananları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında alınan gözaltı kararının ardından yaşanan pek çok gelişme gündeme damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Üniversitesi'nin diplomanın iptali kararını açıklamasının ardından bu sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 99 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı hakkındaki açıklamasını paylaşan Ayşe Arman gündemdeki olayları değerlendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın