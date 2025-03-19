Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından Ülkede Yaşananları Gazeteci Ayşe Arman Yorumladı!

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararını “suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma” ve “terör örgütüne yardım” suçlamalarıyla açıkladı. Savcılığa göre, İBB şirketlerinden ihale alan isimler, bu paraları ya İmamoğlu’nun inşaatlarına aktardı ya da şahsi şirketlerine mal devri yaptı.

📌 İstanbul’da Olağanüstü Önlemler:

🚇 Taksim metro istasyonu kapatıldı.

🚧 Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

📢 4 gün boyunca gösteri ve basın açıklamaları yasaklandı.

📌 İletişim Kesintisi:

🔹 Instagram, Twitter, YouTube erişim sorunu yaşıyor.

🔹 WhatsApp mobil hatlar üzerinden çalışmıyor.

🔹 BTK’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

📉 BIST 100 güne yüzde 6,87 düşüşle başladı.

⛔ Saat 09.55’te devre kesici sistemi devreye girdi, işlemler durduruldu.'

'Peki şimdi ne olacak?' sorsunu yanıtlayan Arman 'Yakın tarihin en büyük siyasi olaylarından biri yaşanıyor. Hep birlikte neler oluyor göreceğiz. Biz neden normal bir sabaha uyanamıyoruz? Yorulduk artık. Çok yorulduk.' ifadeleriyle sözlerini noktaladı.