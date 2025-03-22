Kanserle Savaşına Yenik Düşerek Hayatını Kaybeden Usta Yönetmen Osman Sınav Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Kanserle Savaşına Yenik Düşerek Hayatını Kaybeden Usta Yönetmen Osman Sınav Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Uzun süredir kanserle verdiği mücadeleyi 20 Mart Perşembe günü kaybeden Osman Sınav hayata veda etti. Arında unutulmaz birçok yapım bırakan, Türk televizyon ve sinemasına olan katkılarıyla hatırlancak Sınav'ın kaybı sanat camiasını yasa boğdu. Bugün 11.00'da gerçekleşen törenle son yolculuğuna uğurlanan usta yönetmeni ünlü isimler yalnız bırakmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk sinemasına ve birçok efsane yapımın altına adını altın harflerle kazıyan Osman Sınav uzun süredir kanserle verdiği mücadeleyi kaybetmesinin ardından 69 yaşında hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selçuk Yöntem
Tamer Karadağlı
İsmail Ege şaşmaz
İrem Helvacıoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yusuf Sınav
İlayda Çevik
Tayanç Ayaydın
İbrahim Çelikkol
Ulaş Tuna Astepe
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan İmirzalıoğlu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın