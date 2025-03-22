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Kanserle Savaşına Yenik Düşerek Hayatını Kaybeden Usta Yönetmen Osman Sınav Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Kanserle Savaşına Yenik Düşerek Hayatını Kaybeden Usta Yönetmen Osman Sınav Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.03.2025 - 12:16

Uzun süredir kanserle verdiği mücadeleyi 20 Mart Perşembe günü kaybeden Osman Sınav hayata veda etti. Arında unutulmaz birçok yapım bırakan, Türk televizyon ve sinemasına olan katkılarıyla hatırlancak Sınav'ın kaybı sanat camiasını yasa boğdu. Bugün 11.00'da gerçekleşen törenle son yolculuğuna uğurlanan usta yönetmeni ünlü isimler yalnız bırakmadı.

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Türk sinemasına ve birçok efsane yapımın altına adını altın harflerle kazıyan Osman Sınav uzun süredir kanserle verdiği mücadeleyi kaybetmesinin ardından 69 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasına ve birçok efsane yapımın altına adını altın harflerle kazıyan Osman Sınav uzun süredir kanserle verdiği mücadeleyi kaybetmesinin ardından 69 yaşında hayatını kaybetti.

'Sen Anlat Karadeniz', 'Kurtlar Vadisi', 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve nice başarılı işlerle adından bahsettiren ünlü yönetmen Osman Sınav'ın kaybı ünlü dostlarını yasa boğdu. Yönetmen koltuğundaki yeri doldurulamayacak olan usta ismin sektöre kazandırdığı isimler ve yapımlar ise unutulmayacak.

Selçuk Yöntem, Melek Baykal, Hülya Koçyiğit başta olmak üzere ünlü birçok isim üzüntülerini dile getirirken Osman Sınav, bugün AKM'de adına düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. 

Birçok ünlü isim Osman Hoca'sını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Selçuk Yöntem

Tamer Karadağlı

İsmail Ege şaşmaz

İrem Helvacıoğlu

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Yusuf Sınav

İlayda Çevik

Tayanç Ayaydın

İbrahim Çelikkol

Ulaş Tuna Astepe

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Kenan İmirzalıoğlu

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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