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İlk Ders Atatürk: Yıldız Çağrı Atiksoy, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'i Minik Kızına Tanıttığı Anı Paylaştı

İlk Ders Atatürk: Yıldız Çağrı Atiksoy, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'i Minik Kızına Tanıttığı Anı Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 22:22

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları Mira Milena, 2024 senesinde dünyaya gelmişti. Atiksoy, minik kızına Atatürk sevgisini aşıladığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile 2022 senesinde evlenmişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile 2022 senesinde evlenmişti.

Oyuncu Berk Oktay, 'Harman Yeri' isimli yapımda baş pehlivan Hamza Bozbey'e hayat vermiş ve aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Canlandırdığı karakter için epey kilo alan oyuncunun yeni hali eşi Yıldız Hanım'a sorulduğunda ise güzel oyuncu, 'onu her haliyle sevdiğini' söylemişti. 

Yıldız Çağrı Atiksoy'u ise en son 'Kuruluş Osman' dizisinde izlemiştik.

Çift kızları Mira Milena'yı 21 Mayıs 2024 tarihinde kucaklarına almıştı.

Çift kızları Mira Milena'yı 21 Mayıs 2024 tarihinde kucaklarına almıştı.

Evli, mutlu çocuklu sürdükleri yaşamı sosyal medyada nadiren de olsa paylaşmayı seviyor ünlü çiftimiz. Özel günlerde paylaşım yapmayı seven Oktay ve Atiksoy çifti, kızlarının yüzünü bizlere pek göstermese de paylaşımlarında minik Milena'ya da yer veriyor.

Atiksoy, minik kızını kucağına alıp ona Atatürk sevgisini öğrettiği anları paylaştı. Bu paylaşımıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal'i andı.

Atiksoy, minik kızını kucağına alıp ona Atatürk sevgisini öğrettiği anları paylaştı. Bu paylaşımıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal'i andı.

Paylaşımına 'İlk ders Atatürk. Kimse Atatürk sevgimizi sorgulamasın. Gelecek nesle bırakacağımız en güzel miras.' notunu düştü.

İşte o paylaşım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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