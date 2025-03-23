İlk Ders Atatürk: Yıldız Çağrı Atiksoy, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'i Minik Kızına Tanıttığı Anı Paylaştı
İlk Ders Atatürk: Yıldız Çağrı Atiksoy, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'i Minik Kızına Tanıttığı Anı Paylaştı
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları Mira Milena, 2024 senesinde dünyaya gelmişti. Atiksoy, minik kızına Atatürk sevgisini aşıladığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı.
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Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile 2022 senesinde evlenmişti.
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Çift kızları Mira Milena'yı 21 Mayıs 2024 tarihinde kucaklarına almıştı.
Atiksoy, minik kızını kucağına alıp ona Atatürk sevgisini öğrettiği anları paylaştı. Bu paylaşımıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal'i andı.
İşte o paylaşım👇
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