İlk Ders Atatürk: Yıldız Çağrı Atiksoy, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'i Minik Kızına Tanıttığı Anı Paylaştı

Evli, mutlu çocuklu sürdükleri yaşamı sosyal medyada nadiren de olsa paylaşmayı seviyor ünlü çiftimiz. Özel günlerde paylaşım yapmayı seven Oktay ve Atiksoy çifti, kızlarının yüzünü bizlere pek göstermese de paylaşımlarında minik Milena'ya da yer veriyor.