İmamoğlu Protestolarında Yer Alan Didem Soydan Şimdi de Oğuzhan Uğur'un Mesajını Sahiplendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, tutuklanma kararıyla birlikte daha da büyüdü.

Ünlü isimler de bu süreçte meydanlarda halkla birlikte yer aldı. Didem Soydan, günlerdir eylemlerde görünürken bu kez sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Oğuzhan Uğur’un protestolara dair uzun ve anlamlı açıklamasını kendi hesabında yayımlayan Soydan, “Katıldığım için direkt aldım, paylaştım” dedi.

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.