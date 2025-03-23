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İmamoğlu Protestolarında Yer Alan Didem Soydan Şimdi de Oğuzhan Uğur'un Mesajını Sahiplendi

İmamoğlu Protestolarında Yer Alan Didem Soydan Şimdi de Oğuzhan Uğur'un Mesajını Sahiplendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2025 - 14:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, tutuklanma kararıyla birlikte daha da büyüdü. 

Ünlü isimler de bu süreçte meydanlarda halkla birlikte yer aldı. Didem Soydan, günlerdir eylemlerde görünürken bu kez sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Oğuzhan Uğur’un protestolara dair uzun ve anlamlı açıklamasını kendi hesabında yayımlayan Soydan, “Katıldığım için direkt aldım, paylaştım” dedi. 

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alındı ve bu gelişmenin hemen ardından Türkiye’nin dört bir yanında protestolar başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alındı ve bu gelişmenin hemen ardından Türkiye’nin dört bir yanında protestolar başladı.

Gözaltı süreci boyunca çeşitli illerde düzenlenen gösteriler dikkat çekerken, İmamoğlu’nun 23 Mart sabahı tutuklandığı haberiyle eylemler daha da yoğunlaştı. 

Mahkeme, İmamoğlu’nu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklarken, aynı dosyada yer alan “Kent uzlaşısı” başlıklı terör örgütüne yardım suçlamasından ise serbest bıraktı.

Bu süreçte toplumun birçok kesiminden gelen tepkilere ünlü isimler de katıldı.

Bu süreçte toplumun birçok kesiminden gelen tepkilere ünlü isimler de katıldı.

Günlerdir meydanlarda vatandaşlarla birlikte protestolara destek verdiği görülen Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla dikkat çekti. 

Oğuzhan Uğur’un kaleme aldığı ve geniş kitleler tarafından paylaşılan metni kendi profiline taşıyan Soydan, “Cümlelerine birebir katıldığım için direkt aldım, paylaştım” ifadelerine yer verdi.

Oğuzhan Uğur’un paylaşımında çifte standart vurgusu öne çıkıyor.

Oğuzhan Uğur’un paylaşımında çifte standart vurgusu öne çıkıyor.

Uğur, “Kimse İmamoğlu’nun yargılanmasına karşı değil. Karşı olunan şey, nasıl yargılandığı” diyerek başladığı mesajında, hükümete yakın isimlerin yargılanmamasına, buna karşın muhaliflere yönelik cezaların ağır olmasına dikkat çekti. 

“Buradaki insanların başlığı partiler değil, her alanda gözümüze sokulan çifte standarttır” diyen Uğur, meydanlarda sadece gençlerin değil, her yaştan insanın bulunduğunun da altını çizdi.

Ayrıca şu sözleriyle tepkilerin sadece siyasi bir duruş olmadığını belirtti:

Ayrıca şu sözleriyle tepkilerin sadece siyasi bir duruş olmadığını belirtti:

CHP’nin başına gelen, uzun zamandır yaşanan fırtınada yüze çarpan bir yağmur damlasıdır. Ancak belli ki bardak dolu ve bu damla bardağı taşıran son damladır. Mesele hak ve haksızlıktır. Senin adamın, benim adamım saçmalığıdır. Konuyu CHP’ye sabitleyenlerin, particilik başlığıyla mevzilenenlerin, olayları bu açıdan da düşünebilmesini dilerim. 

Bence burada duyduklarım, uzun zamandır haykırılan cümlelerin son kelimesidir. Kızmayın, yargılamayın. Kulak verin.”

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Kaçıranlar için Oğuzhan Uğur'un paylaşımının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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