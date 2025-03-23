İmamoğlu Protestolarında Yer Alan Didem Soydan Şimdi de Oğuzhan Uğur'un Mesajını Sahiplendi
İmamoğlu Protestolarında Yer Alan Didem Soydan Şimdi de Oğuzhan Uğur'un Mesajını Sahiplendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, tutuklanma kararıyla birlikte daha da büyüdü.
Ünlü isimler de bu süreçte meydanlarda halkla birlikte yer aldı. Didem Soydan, günlerdir eylemlerde görünürken bu kez sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Oğuzhan Uğur’un protestolara dair uzun ve anlamlı açıklamasını kendi hesabında yayımlayan Soydan, “Katıldığım için direkt aldım, paylaştım” dedi.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alındı ve bu gelişmenin hemen ardından Türkiye’nin dört bir yanında protestolar başladı.
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Bu süreçte toplumun birçok kesiminden gelen tepkilere ünlü isimler de katıldı.
Oğuzhan Uğur’un paylaşımında çifte standart vurgusu öne çıkıyor.
Ayrıca şu sözleriyle tepkilerin sadece siyasi bir duruş olmadığını belirtti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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