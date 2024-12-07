ABD Medyası, ABD Hükümetinin Esad Rejiminin Kısa Sürede Düşeceğine İnandığını Söyledi
ABD Medyası, ABD Hükümetinin Esad Rejiminin Kısa Sürede Düşeceğine İnandığını Söyledi
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CNN'in Biden yönetiminden yetkililere dayandırdığı habere göre, henüz resmi bir değerlendirme olmadığına işaret edildi.
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Buna rağmen ABD yönetiminde Esad rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine ilişkin görüşün "ihtimali yüksek senaryo" olarak değerlendirildiği belirtildi.
Bir yetkili "Muhtemelen gelecek hafta sonu Esad rejiminin hiçbir gücü kalmamış olacak." değerlendirmesinde bulunurken, başka yetkili ise muhaliflerin başarısında Esad güçlerinin savaşmadan kaçmasının da rol oynadığını iddia etti.
Bloomberg'de yer alan diğer haberde ise Esad rejiminin Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla ABD'ye teklif göndererek muhaliflerin ilerlemesini engellemesini talep ettiği iddia edildi.
Buna göre, Esad, ABD'nin yardımı karşılığında İran bağlantılı tüm "militan gruplarla" bağlantısını keseceğini ifade etti.
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Esad'in aynı zamanda ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı etkilemesi için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a da ulaştığı belirtilirken, Esad'in Suriye'nin Hristiyan azınlığının tehlikede olduğunu öne sürdüğü iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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