onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Irak Haber Ajansı’ndan İlginç İddia: “Suriye Rejim Askerleri Irak’a Sığındı”

Irak Haber Ajansı’ndan İlginç İddia: “Suriye Rejim Askerleri Irak’a Sığındı”

Suriye suriyeliler Suriyeli
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.12.2024 - 18:34

Suriye rejimine bağlı askerlerin el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındığı öne sürüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Irak haber ajansı INA'ya konuşan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin Irak'a el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını söyledi.

Irak haber ajansı INA'ya konuşan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin Irak'a el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını söyledi.

Suriye rejimi askerlerinin Irak'a girmeleri sırasında çekildiği iddia edilen bazı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Suriye rejimi askerlerinin Irak'a girmeleri sırasında çekildiği iddia edilen bazı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz hiçbir açıklama yapılmadı.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz hiçbir açıklama yapılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın