Irak Haber Ajansı’ndan İlginç İddia: “Suriye Rejim Askerleri Irak’a Sığındı”
Irak Haber Ajansı’ndan İlginç İddia: “Suriye Rejim Askerleri Irak’a Sığındı”
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Irak haber ajansı INA'ya konuşan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin Irak'a el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını söyledi.
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Suriye rejimi askerlerinin Irak'a girmeleri sırasında çekildiği iddia edilen bazı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz hiçbir açıklama yapılmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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