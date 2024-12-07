Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: "Suriye'deki Gelişmelere Göz Kapatmamız Mümkün Değil"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: "Suriye'deki Gelişmelere Göz Kapatmamız Mümkün Değil"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
Suriye’de Rejim Karşıtı Güçlerin ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan “Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz. Türkiye'nin 910 km uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkedeki gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir” dedi.
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AK Parti’nin Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki gelişmeler hakkında şu açıklamaları yaptı:
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“Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi, ne manaya geldiğini anlayamadı. Türkiye dün olduğu gibi tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Farklı kimliklerin yan yana, sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz. Çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi temenni ediyoruz.”
“Sorumluluk sahibi aktörlerin, uluslararası tüm kuruluşların Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına destek vermesi bölgemiz için en hayırlı yol olacaktır. Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği vatanlarında huzurla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır.”
“Suriye, tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz. Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz.”
“Hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır. (Suriyeli sığınmacılar) Tarih, tüm aksi propagandalara rağmen Türkiye'nin bu insanlık sınavını nasıl başarıyla verdiğini yazacaktır. Türkiye'nin 910 km uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkedeki gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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