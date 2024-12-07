Suriye Devlet Başkanlığı: “Esad, Şam’da Görevinin Başında”
Suriye Devlet Başkanlığı: “Esad, Şam’da Görevinin Başında”
Suriye’de muhalifler başkent Şam’a doğru ilerlerken, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başkentten ayrıldığı iddiaları yalanlandı. Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi, muhaliflerin ilerlemesine rağmen Beşar Esad’ın başkent Şam’da görevinin başında olduğunu bildirdi.
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Suriye’de muhalifler başkent Şam’a doğru ilerlerken, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başkentten ayrıldığı iddiaları yalanlandı.
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Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Esad’ın Şam’da görevinin başında olduğu bildirildi. Açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrıldığına dair söylentileri ve yalan haberleri kınıyoruz. Esad, ulusal ve anayasal görevlerini başkentten takip etmektedir” denildi.
Suriye devlet haber ajansı da Esad'ın Şam'da kalmaya devam ettiğini aktardı.
Öte yandan, stratejik açıdan büyük öneme sahip Humus kentinin kuzeyinde çatışmalar sürerken, Esad rejimi bölgeye takviye kuvvetler gönderdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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