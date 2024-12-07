7 Aralık Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
7 Aralık Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 7 Aralık Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam ediyordu. Suriye'nin başkenti Şam'a açılan Humus ilinde Beşşar Esad rejimi karşıtı güçler, kent merkezine hakim oldu.
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ABD medyası, Başkan Joe Biden yönetiminin Suriye'de rejim karşıtı grupların hızlı ilerleyişini yakından takip ettiğini, Beşşar Esad rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine inandıklarını iddia etti.
Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 1-0'la geçerek tarihi bir gece yaşadı Maçın ardından sosyal medyada da Beşiktaşlıların büyük sevinci vardı. Beşiktaşlılar geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın yaptığı 'salıncak' paylaşımına gönderme yapmayı unutmadılar. Fenerbahçe cephesinde de öfke vardı. Derbi gecesi sosyal medyaya yansıyan bazı tepkileri derledik.
Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleri ile kapatacağız. Gündem her ne olursa olsun mizahşörler yazdıklarıyla viral olmayı başarıyor bildiğiniz üzere. Bakalım bu Cumartesi gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Ünlü isimlerimiz Instagram hesaplarından kimi zaman özel hayatlarını kimi zaman işlerini paylaşıyor. Ancak bazen anlatmak istedikleri için Instagram yetersiz kalıyor. İşte orada devreye Twitter (X) giriyor. Biz de Instagram'ı aşıp derdini Twitter'dan anlatmaya ant içmiş ünlülerin tweetlerini sizler için derledik. İşte Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en ilgi çeken tweetler!
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Benzeri olmayanı tasarlamak güçlü bir yaratıcılık gerektirir! Tabii yaratıcılığın da bir sınırı olmalı... İşte bu noktada hangi kafayla yapıldıklarını dahi anlayamayacağınız göz kanatan tasarımlar devreye giriyor. Gözlerinize inanamayacaksınız, ama gördüklerinizi silmek de mümkün olmayacak. Sizin için seçtiğimiz 9gag tasarımlarından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın.
Zamana meydan okuyanlarla tanışın! Geçmişten günümüze keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Birlikte M.Ö.'ye ait Helenistik dönem eserlerinden Osmanlı eserlerine, dünyanın en değerli hançerinden dünya mirası alanlarına uzanan bir keşfe hazırlanıyoruz. Şimdi binlerce yıllık tarihe şahitlik edeceksiniz. Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favorinizi ise yorumlara yazmayı unutmayın!
Uçuşlarda yolcuların konforu son derece önemli. Zaman zaman uzun süreli uçuşlarda garip ve rahatsız edici yolcularla da karşılaşmak mümkün. Cher isimli bir uçuş görevlisi de yolcuların, özellikle de kısa boylu yolcuların en çok yaptığı ve kesinlikle 'yasa dışı' olması gerektiğini düşündüğü bir davranışı paylaştı. Uçuş görevlisine göre bu davranış hem uçuş görevlilerinin işini aksatabiliyor hem de diğer yolcuları rahatsız edebiliyor.
Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Gülşen, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu desek yeri! Geçtiğimiz akşam son konserinden pozlarını 'Yapıyorum bu sporu' notu ile paylaşan Gülşen, yine övgü yağmuruna tutulmuştu hatırlarsanız. Gülşen'in sıra dışı kombini gündem olurken kombinin ilham kaynağının kim olduğu da ortaya çıktı!
Güne pozitif bir şekilde başlamak son derece önemli. Bella Hadid, Justin Bieber ve Miley Cyrus gibi isimlerin doktorluğunu yapan ünlü psikiyatr, güne başlamadan önce yapılması gereken şeyi söyledi. Meğerse güne enerjik başlamanın anahtarı yüksek sesle söylenen bir cümleymiş. Peki güne nasıl pozitif başlanır? Psikiyatr Daniel Amen neler diyor?
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta heyecan bir an olsun azalmadı. Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş ile zirve yarışındaki Fenerbahçe'nin karşılaşmasında gülen Beşiktaş oldu. Ciro Immobile'nin damga vurduğu maçta, Chamberlain de kritik paslarıyla oyuna hareket getirdi. Dolu tribünler önünde oynanan maçta Cenk Tosun'a da eski stadında tepkiler vardı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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