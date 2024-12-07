Ananas Yenen Eve Misafirliğe Gidenden Arkadaşla Arayı Bozan Sosyal Medya Akımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ananas Yenen Eve Misafirliğe Gidenden Arkadaşla Arayı Bozan Sosyal Medya Akımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleri ile kapatacağız. Gündem her ne olursa olsun mizahşörler yazdıklarıyla viral olmayı başarıyor bildiğiniz üzere. Bakalım bu Cumartesi gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
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1. Başlayalım 🙌
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3. Hayır demeyi kaç yaşınızda öğrendiniz? Ben hiç.
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6. 👇
7. 👇
8. Bu kadar da basit aslında...
9. En sınıfsal tweet.
10. Kelime şakaları olmadan olmaz bildiğiniz gibi.
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11. Respect 🫡
12. O kadar hissettim ki...
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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