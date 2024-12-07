Ananas Yenen Eve Misafirliğe Gidenden Arkadaşla Arayı Bozan Sosyal Medya Akımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleri ile kapatacağız. Gündem her ne olursa olsun mizahşörler yazdıklarıyla viral olmayı başarıyor bildiğiniz üzere. Bakalım bu Cumartesi gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.