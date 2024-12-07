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Ananas Yenen Eve Misafirliğe Gidenden Arkadaşla Arayı Bozan Sosyal Medya Akımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ananas Yenen Eve Misafirliğe Gidenden Arkadaşla Arayı Bozan Sosyal Medya Akımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2024 - 21:29

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleri ile kapatacağız. Gündem her ne olursa olsun mizahşörler yazdıklarıyla viral olmayı başarıyor bildiğiniz üzere. Bakalım bu Cumartesi gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

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1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
twitter.com

2. 👇

2. 👇
twitter.com

3. Hayır demeyi kaç yaşınızda öğrendiniz? Ben hiç.

3. Hayır demeyi kaç yaşınızda öğrendiniz? Ben hiç.
twitter.com

4. Şu akım hızlıca bitmezse kimsenin kimseye güveni kalmayacak.

5. Bu kadar 🤝

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6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. 👇

7. 👇
twitter.com

8. Bu kadar da basit aslında...

8. Bu kadar da basit aslında...
twitter.com

9. En sınıfsal tweet.

9. En sınıfsal tweet.
twitter.com

10. Kelime şakaları olmadan olmaz bildiğiniz gibi.

10. Kelime şakaları olmadan olmaz bildiğiniz gibi.
twitter.com
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11. Respect 🫡

11. Respect 🫡
twitter.com

12. O kadar hissettim ki...

12. O kadar hissettim ki...
twitter.com

13. Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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