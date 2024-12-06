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İnsanlara "Bir Günlüğüne Hangi Ünlünün Yerine Geçmek İsterdiniz?" Sorusu Soruldu Gelen Cevaplar Güldürdü

İnsanlara "Bir Günlüğüne Hangi Ünlünün Yerine Geçmek İsterdiniz?" Sorusu Soruldu Gelen Cevaplar Güldürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2024 - 23:23

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Ünlülerin dünyası herkese büyüleyici ve ışıltılı gelir. Bu renkli dünya, genellikle herkesin hayranlıkla baktığı, özen duyduğu bir dünyadır. Birçok kişi, bu ışıltılı hayatın parçası olmayı, kendisini bu parlak dünyanın içinde görmeyi hayal eder. Herkesin aklından mutlaka ünlü ya da zengin olduğu bir senaryo geçmiştir. Hatta çoğu insanın 'o' olmak istediği bir ünlü bile vardır.

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Bir sokak röportajında insanlara bir günlüğüne hangi ünlünün yerine geçmek isteyecekleri soruldu.

Bir sokak röportajında insanlara bir günlüğüne hangi ünlünün yerine geçmek isteyecekleri soruldu.

Wanda Nara'dan Muharrem İnce'ye pek çok ilginç cevabın geldiği o röportaj izleyenleri güldürdü.

Wanda Nara'dan Muharrem İnce'ye pek çok ilginç cevabın geldiği o röportaj izleyenleri güldürdü.

İşte o röportaj;

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twitter.com

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twitter.com
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👇
twitter.com

Peki siz bir günlüğüne hangi ünlünün yerine geçmek isterdiniz? Yorumlarda buluşalım 🙌

Peki siz bir günlüğüne hangi ünlünün yerine geçmek isterdiniz? Yorumlarda buluşalım 🙌
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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