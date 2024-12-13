İnşaat İşçileri, 5 Bin TL'lik Yevmiye Kutlamasını Sosyal Medyada Paylaştı

İnşaat sektöründeki işçilerin çalışma koşulları oldukça zorludur. Uzun saatler boyunca, aşırı sıcak ve soğuk gibi zorlu hava koşullarında çalışmak zorunda kalırlar. Yüksek binalarda ve tehlikeli alanlarda çalıştıkları için kazalar riski de yüksektir. Bu nedenle sektördeki zorluklar, işçi bulma konusunda ciddi sorunlara yol açmaktadır. Ancak, bu zorluklara rağmen inşaat işçileri, 5 bin TL'lik sıvacı yevmiyesi artışını eğlenceli bir video ile kutladı. @cihan_0441 isimli TikTok kullanıcısının paylaştığı video, büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnşaat sektöründe çalışan işçiler, sıvacı yevmiyelerinin 5 bin TL olduğunu duyurdukları eğlenceli bir video ile bu durumu kutladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalışanlar, yevmiye artışının sevincini gösterirken, sosyal medya kullanıcıları ise mizahi bir şekilde, "Günlük 5 bin TL maaş için nereden başvurulabilir?" gibi sorular sormaya başladı.
İşte o video👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın