Bursa'da Hızla İlerleyen İki Otomobil Birbirine Çarptı: "Hata Kimde?" Tartışması Başladı

Bursa’da bir ara sokakta yaşanan trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. Hızla ilerleyen iki otomobil bir ara sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri, diğerinin üzerinde havada asılı kaldı. Olay anında kimse yaralanmazken, yaşanan bu durum hem olay yerindekiler arasında hem de sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.