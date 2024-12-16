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Bursa'da Hızla İlerleyen İki Otomobil Birbirine Çarptı: "Hata Kimde?" Tartışması Başladı

Bursa'da Hızla İlerleyen İki Otomobil Birbirine Çarptı: "Hata Kimde?" Tartışması Başladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 17:00

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Bursa’da bir ara sokakta yaşanan trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. Hızla ilerleyen iki otomobil bir ara sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri, diğerinin üzerinde havada asılı kaldı. Olay anında kimse yaralanmazken, yaşanan bu durum hem olay yerindekiler arasında hem de sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

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Kazanın ardından iki taraf da birbirini suçladı. Ara sokakta hız sınırına uyulup uyulmadığı ve yol hakkı ihlali yapılıp yapılmadığına dair tartışmalar, sosyal medyada gündem oldu.

Kazanın ardından iki taraf da birbirini suçladı. Ara sokakta hız sınırına uyulup uyulmadığı ve yol hakkı ihlali yapılıp yapılmadığına dair tartışmalar, sosyal medyada gündem oldu.

Peki, sizce hata hangi araçta? Düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!

Peki, sizce hata hangi araçta? Düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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