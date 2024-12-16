Bursa'da Hızla İlerleyen İki Otomobil Birbirine Çarptı: "Hata Kimde?" Tartışması Başladı

Bursa’da bir ara sokakta yaşanan trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. Hızla ilerleyen iki otomobil bir ara sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri, diğerinin üzerinde havada asılı kaldı. Olay anında kimse yaralanmazken, yaşanan bu durum hem olay yerindekiler arasında hem de sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kazanın ardından iki taraf da birbirini suçladı. Ara sokakta hız sınırına uyulup uyulmadığı ve yol hakkı ihlali yapılıp yapılmadığına dair tartışmalar, sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, sizce hata hangi araçta? Düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!
İşte o anlar👇📹
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın