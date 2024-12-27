Merkez Bankası'ndan Lokanta Usulü Etsiz Kuru Fasulye Tarifi: Ekonomiyi Böyle Anlattı
Merkez Bankası'ndan Lokanta Usulü Etsiz Kuru Fasulye Tarifi: Ekonomiyi Böyle Anlattı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yemek hizmetleri sektöründe artan maliyetlerin etkisini değerlendirmek için dikkat çeken bir örneğe imza attı. Merkez Bankası, ekonomiyi, hayat pahalılığını lokanta usulü etsiz kuru fasulye örneğiyle anlattı.
Hesaplamalara göre etsiz kuru fasulyenin toplam gıda girdi maliyetinin yüzde 40’ını kuru fasulye, yüzde 30’unu sebze, yüzde 15’ini baharat, yüzde 14’ünü yağ ve yüzde 1’ini salça maliyeti oluşturdu.
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Merkez Bankası, yemek hizmetleri sektöründeki artan maliyeti kuru fasulye örneğiyle anlattı. Merkez, ‘lokanta usulü etsiz kuru fasulye’ tarifini baz alarak değerlendirmesini yaptı.
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Merkez Bankası, ‘nefisyemekler.com’ sitesinde bulunan lokanta usulü etsiz kuru fasulye tarifini analiz etti. Tarifteki malzemelerin gramajı ve fiyatlarıyla maliyet hesabı gerçekleştirildi.
Bu analizle yiyecek hizmetleri sektöründe fiyatlama davranışlarının bozulmuş olabileceğine dikkat çekildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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