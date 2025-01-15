2008 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Dikkat: Kanun Değişti, Resmi Gazetede Yayımlandı

Sosyal Sigortalar v Genel Sağlık Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

2008 yılından önce sigortalı olanlar için yeni şartlar geldi. Meslek hayatına 2008’den önce başlayanlar için bazı hizmetler ücretsiz olacak. Ancak daha önce 15 lira olan katılım payı ayakta hekim tedavisi ve diş hekimi muayenesi için 20 liraya yükseltildi.

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