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2008 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Dikkat: Kanun Değişti, Resmi Gazetede Yayımlandı

2008 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Dikkat: Kanun Değişti, Resmi Gazetede Yayımlandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2025 - 10:26

Sosyal Sigortalar v Genel Sağlık Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. 

2008 yılından önce sigortalı olanlar için yeni şartlar geldi. Meslek hayatına 2008’den önce başlayanlar için bazı hizmetler ücretsiz olacak. Ancak daha önce 15 lira olan katılım payı ayakta hekim tedavisi ve diş hekimi muayenesi için 20 liraya yükseltildi. 

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Resmi Gazete’de 2008 yılından önce meslek hayatına başlayıp sigortalı olanlar için yeni kararlar alındı.

Resmi Gazete’de 2008 yılından önce meslek hayatına başlayıp sigortalı olanlar için yeni kararlar alındı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre bazı hizmetler ücretsiz olacak. Sertifikası olan aile hekimlerinin mesai dışında akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlar için aile hekimliğinden ücretsiz faydalanılacak.

Karara göre bazı hizmetler ücretsiz olacak. Sertifikası olan aile hekimlerinin mesai dışında akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlar için aile hekimliğinden ücretsiz faydalanılacak.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 15 lirada 20 liraya yükseltildi.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 15 lirada 20 liraya yükseltildi.

Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.

Prim ödemelerinde değişiklik.

Prim ödemelerinde değişiklik.

Sigortası 31 Aralık 2008’den başlayanlarda çalışma gücü kaybı yüzde 40-49 arasında olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50-59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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