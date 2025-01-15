2008 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Dikkat: Kanun Değişti, Resmi Gazetede Yayımlandı
2008 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Dikkat: Kanun Değişti, Resmi Gazetede Yayımlandı
Sosyal Sigortalar v Genel Sağlık Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.
2008 yılından önce sigortalı olanlar için yeni şartlar geldi. Meslek hayatına 2008’den önce başlayanlar için bazı hizmetler ücretsiz olacak. Ancak daha önce 15 lira olan katılım payı ayakta hekim tedavisi ve diş hekimi muayenesi için 20 liraya yükseltildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi Gazete’de 2008 yılından önce meslek hayatına başlayıp sigortalı olanlar için yeni kararlar alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karara göre bazı hizmetler ücretsiz olacak. Sertifikası olan aile hekimlerinin mesai dışında akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlar için aile hekimliğinden ücretsiz faydalanılacak.
Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 15 lirada 20 liraya yükseltildi.
Prim ödemelerinde değişiklik.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın