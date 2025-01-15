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Bakanlık ‘Birinci Sınıf Ürün’ Şartı Koşarak İhaleyle 23 Bin Kilo ve 82 Bin Adet Tatlı Aldı

Bakanlık ‘Birinci Sınıf Ürün’ Şartı Koşarak İhaleyle 23 Bin Kilo ve 82 Bin Adet Tatlı Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2025 - 09:53

Fahiş zamlar nedeniyle bayramlarda özel günlerde sofralarımızı süsleyen baklavanın yanından geçemez olduk. Özellikle iyi ve kaliteli olarak adlandırdığımız markalardan alışveriş yapmak pek çok kişi için 'hayal' oldu. Taneyle baklava satışı dönemi başlarken Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.5 milyon liralık tatlıyı ihaleyle aldı. 2025 yılında yemekhane ve kafeteryası için 23 bin 200 kilogram; 82 bin 250 adet tatlı alan Bakanlık, tatlıların yapımında ‘birinci sınıf kalitedeki malzemelerin kullanılması’ şartı koşuldu.

Kaynak: Sözcü/Deniz Ayhan

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Mili tatlımız, lezzetiyle ünü sınırları aşan, tadanın bir daha vazgeçemediği baklavalar fahiş fiyatlar nedeniyle ulaşılamaz oldu. Öyle ki artan fiyatlara çare olması için 'adetle' baklava satışı dönemi başladı.

Mili tatlımız, lezzetiyle ünü sınırları aşan, tadanın bir daha vazgeçemediği baklavalar fahiş fiyatlar nedeniyle ulaşılamaz oldu. Öyle ki artan fiyatlara çare olması için 'adetle' baklava satışı dönemi başladı.

'Bayramlarda sofraların vazgeçilmezi' olarak adlandırdığımız baklavanın yüzünü vatandaş ayda yılda bir görürken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir satın alma gerçekleştirildi.

'Bayramlarda sofraların vazgeçilmezi' olarak adlandırdığımız baklavanın yüzünü vatandaş ayda yılda bir görürken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir satın alma gerçekleştirildi.

Elektronik Kamu Alımları Platformları üzerinden gerçekleştirilen ihalenin tarihi 26 Kasım 2024. İhale sonucu 9 Ocak 2025’te ilan edildi. Bir yemek firmasıyla 8 milyon 597 bin 750 liraya sözleşme imzalandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Bakanlık, 23 bin 200 kilo ve 82 bin 250 adet tatlı için yapılan ihaleye 8.5 milyon lira harcandı. Alınan bu tatlı ve börekler 2025 yılında Bakanlığın yemekhane ve kafeteryasında yer alacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Bakanlık, 23 bin 200 kilo ve 82 bin 250 adet tatlı için yapılan ihaleye 8.5 milyon lira harcandı. Alınan bu tatlı ve börekler 2025 yılında Bakanlığın yemekhane ve kafeteryasında yer alacak.

İhalede alınan börek ve tatlılar arasında yok yok... Su böreği, fırın sütlaç, cevizli baklava, soğuk baklava, sütlü nuriye, profiterol, havuç dilimi bunlardan bazıları…

Kaynak

'Birinci sınıf kalitede malzemeler kullanılmalı.'

'Birinci sınıf kalitede malzemeler kullanılmalı.'

İhalenin şartnamesinde birinci sınıf kalite şartı mevcut. Malzemeler birinci sınıf kalitede olmalı, ceviz, fıstık ve fındığın kendine has tat ve kokusu olmalı. Ürünlerde yüzde 100 inek sütü kullanılmalı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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