Bakanlık ‘Birinci Sınıf Ürün’ Şartı Koşarak İhaleyle 23 Bin Kilo ve 82 Bin Adet Tatlı Aldı

Fahiş zamlar nedeniyle bayramlarda özel günlerde sofralarımızı süsleyen baklavanın yanından geçemez olduk. Özellikle iyi ve kaliteli olarak adlandırdığımız markalardan alışveriş yapmak pek çok kişi için 'hayal' oldu. Taneyle baklava satışı dönemi başlarken Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.5 milyon liralık tatlıyı ihaleyle aldı. 2025 yılında yemekhane ve kafeteryası için 23 bin 200 kilogram; 82 bin 250 adet tatlı alan Bakanlık, tatlıların yapımında ‘birinci sınıf kalitedeki malzemelerin kullanılması’ şartı koşuldu.

Kaynak: Sözcü/Deniz Ayhan