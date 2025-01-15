Bakanlık ‘Birinci Sınıf Ürün’ Şartı Koşarak İhaleyle 23 Bin Kilo ve 82 Bin Adet Tatlı Aldı
Bakanlık ‘Birinci Sınıf Ürün’ Şartı Koşarak İhaleyle 23 Bin Kilo ve 82 Bin Adet Tatlı Aldı
Fahiş zamlar nedeniyle bayramlarda özel günlerde sofralarımızı süsleyen baklavanın yanından geçemez olduk. Özellikle iyi ve kaliteli olarak adlandırdığımız markalardan alışveriş yapmak pek çok kişi için 'hayal' oldu. Taneyle baklava satışı dönemi başlarken Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.5 milyon liralık tatlıyı ihaleyle aldı. 2025 yılında yemekhane ve kafeteryası için 23 bin 200 kilogram; 82 bin 250 adet tatlı alan Bakanlık, tatlıların yapımında ‘birinci sınıf kalitedeki malzemelerin kullanılması’ şartı koşuldu.
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Mili tatlımız, lezzetiyle ünü sınırları aşan, tadanın bir daha vazgeçemediği baklavalar fahiş fiyatlar nedeniyle ulaşılamaz oldu. Öyle ki artan fiyatlara çare olması için 'adetle' baklava satışı dönemi başladı.
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'Bayramlarda sofraların vazgeçilmezi' olarak adlandırdığımız baklavanın yüzünü vatandaş ayda yılda bir görürken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir satın alma gerçekleştirildi.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Bakanlık, 23 bin 200 kilo ve 82 bin 250 adet tatlı için yapılan ihaleye 8.5 milyon lira harcandı. Alınan bu tatlı ve börekler 2025 yılında Bakanlığın yemekhane ve kafeteryasında yer alacak.
'Birinci sınıf kalitede malzemeler kullanılmalı.'
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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