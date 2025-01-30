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Acı Veren Görsellerden Seri Katil Efektli ÖSYM Kamerasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Acı Veren Görsellerden Seri Katil Efektli ÖSYM Kamerasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.01.2025 - 17:45

X'te yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Çiz!

Çiz!
twitter.com

Zor dostum...

Zor dostum...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kimse de bu ne dememiş.

Kimse de bu ne dememiş.
twitter.com
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Şöyle sadık olacaksın!

Şöyle sadık olacaksın!
twitter.com

Damak yırtan cinsten...

Damak yırtan cinsten...
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Fazla serpmiş.

Fazla serpmiş.
twitter.com
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Araya nostalji sıkıştıralım.

Araya nostalji sıkıştıralım.

👇

👇
twitter.com

Kim bilir neredeler...

Kim bilir neredeler...
twitter.com
twitter.com

Yarın yine buralardayız!

Yarın yine buralardayız!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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