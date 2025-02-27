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Ailevi Nedenlerle Bırakmıştı: Nursel Ergin Ekranlara Geri Dönüyor!

Ailevi Nedenlerle Bırakmıştı: Nursel Ergin Ekranlara Geri Dönüyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.02.2025 - 21:25

'Gelinim Mutfakta' programıyla tanıdığımız Nursel Ergin, ailevi nedenler dolayısıyla ekranı bırakacağını açıklamıştı. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü sunucu yeni bir program ile karşımıza çıkacak. Özleyenleri varsa şimdiden güzel haberi verelim, Ergin 'Nursel ile Mutfak Bahane' adlı programı sunmaya hazırlanıyor. Peki, 'Nursel ile Mutfak Bahane' ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

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Ekranların sevilen sunucularından Nursel Ergin, bir süredir ortalıkta görünmüyordu.

Ekranların sevilen sunucularından Nursel Ergin, bir süredir ortalıkta görünmüyordu.

'Gelinim Mutfakta' programıyla büyük ilgi gören Ergin, geçtiğimiz günlerde seyircisini şoke eden bir açıklama yapmıştı. Onu eskiden beri ilgiyle izleyenleri çok üzmüştü. Ergin, programı bıraktığını söylemişti. Bunu da ailevi nedenlere bağlamıştı. Ancak ayrılık uzun sürmedi.

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz ve çok özlediğimiz güzel sunucu yeni program ile dönüyor.

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz ve çok özlediğimiz güzel sunucu yeni program ile dönüyor.

Herkesi heyecanlandıran bu haber taze geldi. Ergin'i yemek ve kadın programlarında görmeye alışkınız. Bundan böyle de öyle olacak. Ancak ailevi problemlerle ayrılık açıklaması sonrası böyle bir haber beklemiyorduk açıkçası. Ergin, 'Gelinim Mutfakta'yı neden bıraktı, sorusu bu nedenle yeniden gündem oldu.

Ergin, şimdi atv ekranlarında "Nursel ile Mutfak Bahane" adlı programı sunmaya hazırlanıyor.

Ergin, şimdi atv ekranlarında "Nursel ile Mutfak Bahane" adlı programı sunmaya hazırlanıyor.

Güzel sunucu başarılı diksiyonu ve ekrandan evlerimize geçen sıcaklığı ile yeniden bir yemek programında yer alacak. 'Nursel ile Mutfak Bahane' programı ile ilgili detaylar şimdiden merak konusu. Biz de meraklısına bilgileri verdik.

"Nursel ile Mutfak Bahane" ne zaman ve nerede yayınlanacak?

"Nursel ile Mutfak Bahane" ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 14.00’te ATV'de yayınlanacak olan bu program, hem lezzetli yemekleri hem de eğlenceli anlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Yarışmanın formatı oldukça ilgi çekici!

Yarışmanın formatı oldukça ilgi çekici!

'Nursel ile Mutfak Bahane'de dört gelin, kayınvalideleriyle birlikte mutfağa girerek yeteneklerini sergileyecek. Ancak bu kez kazananı belirleyen kayınvalideler değil, eşler olacak!

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Gelinlerin hazırladığı yemekleri tadan eşler, en lezzetli yemeği yapan çifti belirleyecek.

Gelinlerin hazırladığı yemekleri tadan eşler, en lezzetli yemeği yapan çifti belirleyecek.

Hem mutfakta yeteneklerini konuşturmak isteyen gelinler hem de onları değerlendiren eşler için kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

Bu yarışma yalnızca yemek üzerine kurulu değil; aynı zamanda bol bol sohbet, eğlence ve tatlı atışmalara da sahne olacak.

Bu yarışma yalnızca yemek üzerine kurulu değil; aynı zamanda bol bol sohbet, eğlence ve tatlı atışmalara da sahne olacak.

Yemek yaparken yaşanan komik anlar, kayınvalideler ve gelinler arasındaki tatlı rekabet, eşlerin yemek konusundaki yorumları programı daha da renkli hale getirecek.

Yemek tarifi arayanlar buraya!

Yemek tarifi arayanlar buraya!

Her bölümde farklı tarifler, pratik yemek önerileri ve mutfak tüyoları da izleyicilere sunulacak. Üstelik, programın sonunda kazanan çift büyük ödülün sahibi olacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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