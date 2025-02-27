Ailevi Nedenlerle Bırakmıştı: Nursel Ergin Ekranlara Geri Dönüyor!
Ailevi Nedenlerle Bırakmıştı: Nursel Ergin Ekranlara Geri Dönüyor!
'Gelinim Mutfakta' programıyla tanıdığımız Nursel Ergin, ailevi nedenler dolayısıyla ekranı bırakacağını açıklamıştı. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü sunucu yeni bir program ile karşımıza çıkacak. Özleyenleri varsa şimdiden güzel haberi verelim, Ergin 'Nursel ile Mutfak Bahane' adlı programı sunmaya hazırlanıyor. Peki, 'Nursel ile Mutfak Bahane' ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
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Ekranların sevilen sunucularından Nursel Ergin, bir süredir ortalıkta görünmüyordu.
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Bir süredir ekranlarda göremediğimiz ve çok özlediğimiz güzel sunucu yeni program ile dönüyor.
Ergin, şimdi atv ekranlarında "Nursel ile Mutfak Bahane" adlı programı sunmaya hazırlanıyor.
"Nursel ile Mutfak Bahane" ne zaman ve nerede yayınlanacak?
Yarışmanın formatı oldukça ilgi çekici!
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Gelinlerin hazırladığı yemekleri tadan eşler, en lezzetli yemeği yapan çifti belirleyecek.
Bu yarışma yalnızca yemek üzerine kurulu değil; aynı zamanda bol bol sohbet, eğlence ve tatlı atışmalara da sahne olacak.
Yemek tarifi arayanlar buraya!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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