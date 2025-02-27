Ailevi Nedenlerle Bırakmıştı: Nursel Ergin Ekranlara Geri Dönüyor!

Herkesi heyecanlandıran bu haber taze geldi. Ergin'i yemek ve kadın programlarında görmeye alışkınız. Bundan böyle de öyle olacak. Ancak ailevi problemlerle ayrılık açıklaması sonrası böyle bir haber beklemiyorduk açıkçası. Ergin, 'Gelinim Mutfakta'yı neden bıraktı, sorusu bu nedenle yeniden gündem oldu.