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Müge Anlı'ya Konu Olmuştu: Yoğun Bakımda Yatarken Kardeşi ile Karısı Kaçan Adamdan Acı Haber Geldi!

Müge Anlı'ya Konu Olmuştu: Yoğun Bakımda Yatarken Kardeşi ile Karısı Kaçan Adamdan Acı Haber Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.02.2025 - 23:23

Müge Anlı'da geçtiğimiz ay herkesi dumur eden bir yasak aşk hikayesi gündeme gelmişti. 27 yaşındaki Oğuz Çelik, hasta ağabeyinin karısı ile kaçmıştı. İki oğlu için yayına çıkan anne Nurzade Hanım, Müge Anlı'dan yardım istemişti. 40 yaşındaki yenge Revşan'ın oğlunu kandırdığını ve diğer oğlunun durumunun ağır olduğunu söylemişti. İhanetin yaşandığı sırada yoğun bakımda olan İdris Çelik'ten acı haber geldi. İhanete uğrayan adam yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: https://www.sakaryayenihaber.com/habe...
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Müge Anlı'da geçtiğimiz ay herkesi dumur eden bir olay yaşanmıştı.

Müge Anlı'da geçtiğimiz ay herkesi dumur eden bir olay yaşanmıştı.

Nurzade Hanım, 67 gündür ulaşamadığı 27 yaşındaki oğlu Oğuz Çelik'i aramak için Sakarya'dan Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Olayın ardından yasak aşk ilişkisi çıktı.

Olayın ardından yasak aşk ilişkisi çıktı.

Oğuz Çelik, hasta ağabeyini ve hamile karısını ardında bırakarak, 40 yaşındaki yengesi Revşan ile kaçmıştı. Çaresiz anne bir oğlunun kandırıldığını diğer oğlunun ise yaşam savaşı verdiğini söylemişti.

Canlı yayındaki ifadeler insanlığımızı sorgulatmıştı.

Canlı yayındaki ifadeler insanlığımızı sorgulatmıştı.

Kocasının kardeşi ile kaçan Revşan yayına bağlanıp 'Pes' dedirten açıklamalar yapmıştı. Revşan, 'Doktorlar ölecek' dediler diye kocasının kardeşi ile birlikte olduğunu ima etmişti.

Oğuz evine dönmedi, İdris yaşam mücadelesine devam ediyordu.

Oğuz evine dönmedi, İdris yaşam mücadelesine devam ediyordu.

27 yaşındaki adam yengesi ile mutlu olduğunu ve eve dönmeyeceğini söylemişti. Ağabeyi ise bu süreçte yaşananlardan bir haber yaşam mücadelesi veriyordu. Geçtiğimiz gün acı haber geldi.

Kardeşi ve karısının ihanetine uğrayan adam vefat etti.

Kardeşi ve karısının ihanetine uğrayan adam vefat etti.
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Sakarya'daki yerel haber kanallarında yer alan bilgiye göre acılı anne “Kahroldu oğlum, iki aydır yoğun bakımdaydı, dayanamadı,” diye konuştu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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