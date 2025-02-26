Müge Anlı'ya Konu Olmuştu: Yoğun Bakımda Yatarken Kardeşi ile Karısı Kaçan Adamdan Acı Haber Geldi!
Müge Anlı'ya Konu Olmuştu: Yoğun Bakımda Yatarken Kardeşi ile Karısı Kaçan Adamdan Acı Haber Geldi!
Kaynak: https://www.sakaryayenihaber.com/habe...
Müge Anlı'da geçtiğimiz ay herkesi dumur eden bir yasak aşk hikayesi gündeme gelmişti. 27 yaşındaki Oğuz Çelik, hasta ağabeyinin karısı ile kaçmıştı. İki oğlu için yayına çıkan anne Nurzade Hanım, Müge Anlı'dan yardım istemişti. 40 yaşındaki yenge Revşan'ın oğlunu kandırdığını ve diğer oğlunun durumunun ağır olduğunu söylemişti. İhanetin yaşandığı sırada yoğun bakımda olan İdris Çelik'ten acı haber geldi. İhanete uğrayan adam yaşam savaşını kaybetti.
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Müge Anlı'da geçtiğimiz ay herkesi dumur eden bir olay yaşanmıştı.
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Olayın ardından yasak aşk ilişkisi çıktı.
Canlı yayındaki ifadeler insanlığımızı sorgulatmıştı.
Oğuz evine dönmedi, İdris yaşam mücadelesine devam ediyordu.
Kardeşi ve karısının ihanetine uğrayan adam vefat etti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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