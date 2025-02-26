Müge Anlı'ya Konu Olmuştu: Yoğun Bakımda Yatarken Kardeşi ile Karısı Kaçan Adamdan Acı Haber Geldi!

Müge Anlı'da geçtiğimiz ay herkesi dumur eden bir yasak aşk hikayesi gündeme gelmişti. 27 yaşındaki Oğuz Çelik, hasta ağabeyinin karısı ile kaçmıştı. İki oğlu için yayına çıkan anne Nurzade Hanım, Müge Anlı'dan yardım istemişti. 40 yaşındaki yenge Revşan'ın oğlunu kandırdığını ve diğer oğlunun durumunun ağır olduğunu söylemişti. İhanetin yaşandığı sırada yoğun bakımda olan İdris Çelik'ten acı haber geldi. İhanete uğrayan adam yaşam savaşını kaybetti.