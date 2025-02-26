Dolandırıldığı İddiası ile Canlı Yayına Çıkan Özge, Esra Erol ile İlgili Küfürlü Konuştu!
Dolandırıldığı İddiası ile Canlı Yayına Çıkan Özge, Esra Erol ile İlgili Küfürlü Konuştu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@real_99_yayin...
Geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı iddiası ile Esra Erol'un programına katılan Özge, ortalığı birbirine katmıştı. Aşk yaşadığı adamın parasıyla yaptırdığını iddia ettiği peruğu kafasından çıkarmıştı. Stüdyoda defalarca kez su fırlatmıştı. Esra Erol'un büyük sabır gösterdiği kadın programdan ayrılınca çektiği TikTok videosunda ünlü sunucu ile ilgili küfürlü konuştu.
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Geçtiğimiz günlerde TikTok fenomeni 'Yürüyen Adam’ lakaplı Neşet Turan’ın eşi Esra Erol'a katıldı.
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Parayı birlikte harcadıkları Sait Ekrem Bereketlioğlu da canlı yayına katıldı.
Özge, Sait'in onun parasıyla kendisine peruk yaptırdığını söylüyordu. "Çocuklarımın hakkını yedi." diye konuşuyordu.
Hatta stüdyoda yüzleşen çifti program sonrası görüşen muhabirler zor ayırdı.
Esra Erol, konu tatlıya bağlanmayınca ikiliyi daha fazla yayına çıkarmadı.
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Esra Erol ile ilgili konuşmalarında küfürlü kelimeler de kullandı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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