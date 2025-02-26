Dolandırıldığı İddiası ile Canlı Yayına Çıkan Özge, Esra Erol ile İlgili Küfürlü Konuştu!

'Esra Erol anamızı belledi.' diyen Özge, 'Biz ona para vermedik ama para için bizi yayına çıkardı. Azcık bağırıp çağırırsan da 'Gel buraya' diyor. Bağırıp çağırıyorsan daha çok kazandırıyorsun, o yüzden yayından almıyor, seni.' dedi.

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