onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dolandırıldığı İddiası ile Canlı Yayına Çıkan Özge, Esra Erol ile İlgili Küfürlü Konuştu!

Dolandırıldığı İddiası ile Canlı Yayına Çıkan Özge, Esra Erol ile İlgili Küfürlü Konuştu!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.02.2025 - 18:40

Geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı iddiası ile Esra Erol'un programına katılan Özge, ortalığı birbirine katmıştı. Aşk yaşadığı adamın parasıyla yaptırdığını iddia ettiği peruğu kafasından çıkarmıştı. Stüdyoda defalarca kez su fırlatmıştı. Esra Erol'un büyük sabır gösterdiği kadın programdan ayrılınca çektiği TikTok videosunda ünlü sunucu ile ilgili küfürlü konuştu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@real_99_yayin...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde TikTok fenomeni 'Yürüyen Adam’ lakaplı Neşet Turan’ın eşi Esra Erol'a katıldı.

Geçtiğimiz günlerde TikTok fenomeni 'Yürüyen Adam’ lakaplı Neşet Turan’ın eşi Esra Erol'a katıldı.

Neşet Turan'ın vefatının ardından ölüm tazminatı olarak ödenen 700 bin lira alan Özge, bu parayı aşık olduğu Sait'e kaptırdığını söyledi. Dolandırıldığını iddia eden Özge, Esra Erol'dan yardım istedi.

Parayı birlikte harcadıkları Sait Ekrem Bereketlioğlu da canlı yayına katıldı.

Parayı birlikte harcadıkları Sait Ekrem Bereketlioğlu da canlı yayına katıldı.

Sait Bey parayı birlikte harcadıklarını belirtti. Özge Hanım'dan ekstra para almadığının altını çizdi. Dolandırılma iddiasını reddetti.

Özge, Sait'in onun parasıyla kendisine peruk yaptırdığını söylüyordu. "Çocuklarımın hakkını yedi." diye konuşuyordu.

Özge, Sait'in onun parasıyla kendisine peruk yaptırdığını söylüyordu. "Çocuklarımın hakkını yedi." diye konuşuyordu.

Esra Erol, bir ilişki içerisinde gönül rızası ile para verdiğini kadına anlatmaya çalıştı. Ancak Özge'nin öfkesi dinmedi.

Hatta stüdyoda yüzleşen çifti program sonrası görüşen muhabirler zor ayırdı.

Hatta stüdyoda yüzleşen çifti program sonrası görüşen muhabirler zor ayırdı.

Özge, Sait'e saldırdı. Peruğunu kafasından çıkardı. Stüdyoda da sürekli su fırlatarak adama şiddet göstermişti. Esra Erol, ara bulmaya çalışsa da Özge ikna olmadı.

Esra Erol, konu tatlıya bağlanmayınca ikiliyi daha fazla yayına çıkarmadı.

Esra Erol, konu tatlıya bağlanmayınca ikiliyi daha fazla yayına çıkarmadı.

Ancak Özge program sonrası çektiği TikTok videolarında Esra Erol ile ilgili konuştu. 'Esra Erol'u biz bulmadık o bizi buldu.' diyen Özge programda reyting için uzun süre zorla yayına çıkarıldıklarını söyledi. 'Tutsak kaldık, orada. 3 hafta boyunca neler çektirdiler.' diye ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Erol ile ilgili konuşmalarında küfürlü kelimeler de kullandı.

Esra Erol ile ilgili konuşmalarında küfürlü kelimeler de kullandı.

'Esra Erol anamızı belledi.' diyen Özge, 'Biz ona para vermedik ama para için bizi yayına çıkardı. Azcık bağırıp çağırırsan da 'Gel buraya' diyor. Bağırıp çağırıyorsan daha çok kazandırıyorsun, o yüzden yayından almıyor, seni.' dedi.

O açıklamasını buradan izleyebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın