Tutuklama Kararıyla Gündeme Gelen Hikmet'in Survivor'da Ayşe'ye "Köylü" Demesi Tepki Çekti!
Tutuklama Kararıyla Gündeme Gelen Hikmet'in Survivor'da Ayşe'ye "Köylü" Demesi Tepki Çekti!
Survivor'da hemen hemen her gün tartışmalara şahit oluyoruz. Dün Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya çıkan tutuklama kararı gündem olmuştu. Biz bu gündemi konuşurken, Survivor'da yine pek çok tartışma yaşandı. Bunlardan biri de Hikmet ve Ayşe arasında gerçekleşti. Hikmet, kendisine söz söyleyen Ayşe'ye ısrarla 'köylü' dedi. O anlar hem Ayşe'yi öfkelendirdi, hem de izleyicinin tepkisine yol açtı.
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Survivor Hikmet Tuğsuz, dün hakkında çıkan tutuklama kararıyla gündem olmuştu.
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Şu an Survivor'da yarışan Hikmet'in bu karardan haberinin olup olmadığı bilinmiyor.
Yarışmada da sık sık gergin tavırlar gösteren Hikmet'in hemen hemen her gün bir tartışmaya girdiği görülüyor.
Hikmet-Poyraz tartışmasında araya giren Ayşe'ye "Köylü Ayşe sen karışma" diyen Hikmet, Ayşe'nin sinirlenmesine neden oldu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Ayşe'ye sık sık "köylü" denerek küçümsenmeye çalışılması izleyicilerin de tepkisini çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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