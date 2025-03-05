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Tutuklama Kararıyla Gündeme Gelen Hikmet'in Survivor'da Ayşe'ye "Köylü" Demesi Tepki Çekti!

Tutuklama Kararıyla Gündeme Gelen Hikmet'in Survivor'da Ayşe'ye "Köylü" Demesi Tepki Çekti!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.03.2025 - 09:57

Survivor'da hemen hemen her gün tartışmalara şahit oluyoruz. Dün Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya çıkan tutuklama kararı gündem olmuştu. Biz bu gündemi konuşurken, Survivor'da yine pek çok tartışma yaşandı. Bunlardan biri de Hikmet ve Ayşe arasında gerçekleşti. Hikmet, kendisine söz söyleyen Ayşe'ye ısrarla 'köylü' dedi. O anlar hem Ayşe'yi öfkelendirdi, hem de izleyicinin tepkisine yol açtı.

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Survivor Hikmet Tuğsuz, dün hakkında çıkan tutuklama kararıyla gündem olmuştu.

Survivor Hikmet Tuğsuz, dün hakkında çıkan tutuklama kararıyla gündem olmuştu.

Denetimli serbestlik sürecindeyken karıştığı iki suç sebebiyle hakkında tutuklama kararı olan Hikmet'in, karar açıklanmadan 1 hafta önce Dominik'e gittiği ve Türkiye'ye giriş yapar yapmaz tutuklanacağı ortaya çıktı.

Detaylar:

Şu an Survivor'da yarışan Hikmet'in bu karardan haberinin olup olmadığı bilinmiyor.

Şu an Survivor'da yarışan Hikmet'in bu karardan haberinin olup olmadığı bilinmiyor.

Yarışmaya devam eden Hikmet, All Star takımında yarışıyor.

Yarışmada da sık sık gergin tavırlar gösteren Hikmet'in hemen hemen her gün bir tartışmaya girdiği görülüyor.

Yarışmada da sık sık gergin tavırlar gösteren Hikmet'in hemen hemen her gün bir tartışmaya girdiği görülüyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde Poyraz'la tartışan Hikmet, Ayşe'nin araya girmesiyle herkesi öfkelendiren bir söz söyledi.

Hikmet-Poyraz tartışmasında araya giren Ayşe'ye "Köylü Ayşe sen karışma" diyen Hikmet, Ayşe'nin sinirlenmesine neden oldu.

Hikmet-Poyraz tartışmasında araya giren Ayşe'ye "Köylü Ayşe sen karışma" diyen Hikmet, Ayşe'nin sinirlenmesine neden oldu.

Bu kez de ikili arasında köylü tartışması başladı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Ayşe'ye sık sık "köylü" denerek küçümsenmeye çalışılması izleyicilerin de tepkisini çekti.

Ayşe'ye sık sık "köylü" denerek küçümsenmeye çalışılması izleyicilerin de tepkisini çekti.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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