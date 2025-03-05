Tutuklama Kararıyla Gündeme Gelen Hikmet'in Survivor'da Ayşe'ye "Köylü" Demesi Tepki Çekti!

Survivor'da hemen hemen her gün tartışmalara şahit oluyoruz. Dün Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya çıkan tutuklama kararı gündem olmuştu. Biz bu gündemi konuşurken, Survivor'da yine pek çok tartışma yaşandı. Bunlardan biri de Hikmet ve Ayşe arasında gerçekleşti. Hikmet, kendisine söz söyleyen Ayşe'ye ısrarla 'köylü' dedi. O anlar hem Ayşe'yi öfkelendirdi, hem de izleyicinin tepkisine yol açtı.