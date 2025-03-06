13 Yıl Sonra Behzat Ç.'ye Geri Dönen Canan Ergüder, Savcı Esra'nın Ölümü Hakkında Konuştu
13 Yıl Sonra Behzat Ç.'ye Geri Dönen Canan Ergüder, Savcı Esra'nın Ölümü Hakkında Konuştu
2010-2013 yılları arasında televizyonda fırtına gibi esen 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', yıllar sonra BluTV'de geri dönmüş ve tüm hayranlarını çok sevindirmişti. Söz konusu dizinin yeni sezonu için hazırlıklar başlarken en büyük sürpriz, ölen bir karakterin geri döneceğinin duyurulması olmuştu. Savcı Esra karakterini canlandıran Canan Ergüder'in 3. sezonda diziye geri döneceği yayılmıştı. Canan Ergüder, ölen karakterinin diziye nasıl geri döneceği hakkında konuştu.
KAYNAK: Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti
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BluTV'ye 3. sezonuyla dönmeye hazırlanan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" için geri sayım başladı.
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BluTV, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, 3. sezonda Savcı Esra'nın hikâyeye geri döneceğini duyurmuştu.
Gözümüzün önünde ölmüş bir karakterin diziye 'hayatta' olarak geri dönmesi kafa karıştıran ve seyirciyi kaçırabilecek bir detay. Bakalım Canan Ergüder bu konuda ne demiş?
İşte Canan Ergüder'in açıklamalarının tamamı:
'Öldün, böyle saçma şey mi olur, niye geri dönüyorsun?' diyenler mutlaka olacaktır.
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Video halini de şuraya bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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