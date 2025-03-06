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13 Yıl Sonra Behzat Ç.'ye Geri Dönen Canan Ergüder, Savcı Esra'nın Ölümü Hakkında Konuştu

13 Yıl Sonra Behzat Ç.'ye Geri Dönen Canan Ergüder, Savcı Esra'nın Ölümü Hakkında Konuştu

Behzat Ç Canan Ergüder
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2025 - 08:41

2010-2013 yılları arasında televizyonda fırtına gibi esen 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', yıllar sonra BluTV'de geri dönmüş ve tüm hayranlarını çok sevindirmişti. Söz konusu dizinin yeni sezonu için hazırlıklar başlarken en büyük sürpriz, ölen bir karakterin geri döneceğinin duyurulması olmuştu. Savcı Esra karakterini canlandıran Canan Ergüder'in 3. sezonda diziye geri döneceği yayılmıştı. Canan Ergüder, ölen karakterinin diziye nasıl geri döneceği hakkında konuştu.

KAYNAK: Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti

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BluTV'ye 3. sezonuyla dönmeye hazırlanan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" için geri sayım başladı.

BluTV'ye 3. sezonuyla dönmeye hazırlanan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" için geri sayım başladı.

İddialı yapımın hayran kitlesi azımsanamayacak kadar çok olurken, haliyle her yeni sezon başlangıcında çıtayı daha da yukarı koymak gerekiyor. Behzat Ç. ekibi, bunu 3. sezonda 13 yıl önce ölen Savcı Esra karakterini geri getirerek yapacak.

BluTV, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, 3. sezonda Savcı Esra'nın hikâyeye geri döneceğini duyurmuştu.

BluTV, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, 3. sezonda Savcı Esra'nın hikâyeye geri döneceğini duyurmuştu.

Söz konusu paylaşım, Behzat Ç. hayranlarını sabırsızlandırırken, Savcı Esra karakterine hayat veren Canan Ergüder'den de geri dönüşü hakkında ilk yorum geldi.

Fakat öncesinde BluTV'nin duyurusunu buraya bırakalım:

Gözümüzün önünde ölmüş bir karakterin diziye 'hayatta' olarak geri dönmesi kafa karıştıran ve seyirciyi kaçırabilecek bir detay. Bakalım Canan Ergüder bu konuda ne demiş?

Gözümüzün önünde ölmüş bir karakterin diziye 'hayatta' olarak geri dönmesi kafa karıştıran ve seyirciyi kaçırabilecek bir detay. Bakalım Canan Ergüder bu konuda ne demiş?

13 yıldır ölü zannedilen bir karakteri canlandıran Ergüder, 'Bu riski almadan edemedim' açıklamasında bulundu.

İşte Canan Ergüder'in açıklamalarının tamamı:

İşte Canan Ergüder'in açıklamalarının tamamı:

''Bu bir risk ama bu riski almadan edemedim. Bana 'Geri dönmek ister misin?' diye sorduklarında 'Evet, iyi yazılmışsa neden olmasın' diye düşündüm.'

'Öldün, böyle saçma şey mi olur, niye geri dönüyorsun?' diyenler mutlaka olacaktır.

'Öldün, böyle saçma şey mi olur, niye geri dönüyorsun?' diyenler mutlaka olacaktır.

'Umarım kabul ederler. Ben öleli 13 yıl oldu ama ölmemişim.'

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Video halini de şuraya bırakalım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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