Absürt Mizah Kaldığı Yerden Devam Ediyor: Gibi 6. Sezon Tanıtımı Yayınlandı!

Dijital çağın dayattığı koşullar ve bireysel ihmaller nedeniyle sürekli istemedikleri durumların içine düşen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy, aslında olaylara karışmamayı tercih eden üç arkadaş. Ancak hayat, onları defalarca bu kararlarından döndürmeye zorluyor.