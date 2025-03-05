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Absürt Mizah Kaldığı Yerden Devam Ediyor: Gibi 6. Sezon Tanıtımı Yayınlandı!

Absürt Mizah Kaldığı Yerden Devam Ediyor: Gibi 6. Sezon Tanıtımı Yayınlandı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.03.2025 - 20:03

Heyecanla beklenen Gibi dizisinin 6. sezon tanıtım videosu geldi. Exxen'in resmi hesabından paylaşılan tanıtımda yok yok! Gibi, hayranlarını epey sevindirecek yeni sezonuyla platformda yerini almaya hazırlanıyor. Gibi 6. sezonu ilk bölümü 14 Mart'ta Exxen'de izleyicisiyle buluşacak. İşte dizinin yeni sezonundan tüyolar...

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Exxen’in kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen komedi dizisi Gibi, altıncı sezonuyla geri dönüyor.

Exxen’in kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen komedi dizisi Gibi, altıncı sezonuyla geri dönüyor.

Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi yazdığı dizinin yeni sezonu bir süredir heyecanla bekleniyordu. Güzel haber bu akşam geldi. Exxen'de yayınlanan tanıtım videosu görenleri şimdiden meraklandırdı.

İzleyiciyi absürt ve komik olayların içine çeken Gibi, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un başlarına gelen sıra dışı durumları konu alıyor. Yeni sezonda da bizleri ilginç hikayeler bekliyor.

İzleyiciyi absürt ve komik olayların içine çeken Gibi, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un başlarına gelen sıra dışı durumları konu alıyor. Yeni sezonda da bizleri ilginç hikayeler bekliyor.

Mizah anlayışı ve unutulmaz replikleriyle gündelik dile yerleşen dizi, bugüne dek beş sezon boyunca toplam 55 bölüme ulaştı. Erasmus’la Gelen Yamyam, Çaça ve Cosplay gibi bölümleriyle fenomenleşen yapımın yeni sezonu, 14 Mart'ta yayınlanacak.

Peki, yeni sezonda neler olacak? İşte tanıtım videosundan 6. sezon tüyosu:

Peki, yeni sezonda neler olacak? İşte tanıtım videosundan 6. sezon tüyosu:

Dijital çağın dayattığı koşullar ve bireysel ihmaller nedeniyle sürekli istemedikleri durumların içine düşen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy, aslında olaylara karışmamayı tercih eden üç arkadaş. Ancak hayat, onları defalarca bu kararlarından döndürmeye zorluyor.

Buyrun komediye...

İşte izleyiciden ilk yorumlar...

İşte izleyiciden ilk yorumlar...
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Siz 14 Mart'ta yeni sezonu tek oturuşta bitireceklerden misiniz? Yorumlarda buluşalım...

Siz 14 Mart'ta yeni sezonu tek oturuşta bitireceklerden misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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