Absürt Mizah Kaldığı Yerden Devam Ediyor: Gibi 6. Sezon Tanıtımı Yayınlandı!
Absürt Mizah Kaldığı Yerden Devam Ediyor: Gibi 6. Sezon Tanıtımı Yayınlandı!
Heyecanla beklenen Gibi dizisinin 6. sezon tanıtım videosu geldi. Exxen'in resmi hesabından paylaşılan tanıtımda yok yok! Gibi, hayranlarını epey sevindirecek yeni sezonuyla platformda yerini almaya hazırlanıyor. Gibi 6. sezonu ilk bölümü 14 Mart'ta Exxen'de izleyicisiyle buluşacak. İşte dizinin yeni sezonundan tüyolar...
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Exxen’in kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen komedi dizisi Gibi, altıncı sezonuyla geri dönüyor.
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İzleyiciyi absürt ve komik olayların içine çeken Gibi, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un başlarına gelen sıra dışı durumları konu alıyor. Yeni sezonda da bizleri ilginç hikayeler bekliyor.
Peki, yeni sezonda neler olacak? İşte tanıtım videosundan 6. sezon tüyosu:
İşte izleyiciden ilk yorumlar...
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Siz 14 Mart'ta yeni sezonu tek oturuşta bitireceklerden misiniz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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