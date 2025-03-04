'Yabani'nin Yakışıklı Oyuncusu Bertan Asllani, Modern Doğu Masalları'nda!
'Yabani'nin Yakışıklı Oyuncusu Bertan Asllani, Modern Doğu Masalları'nda!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
'Yabani'nin 'Alaz'ı Bertan Asllani, tabii platformunun yeni dizisi Modern Doğu Masalları'nda oynayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 34 yaşındaki oyuncu, 'İbrahim' adlı polise hayat verecek. Modern Doğu Masalları'nda kimler oynuyor, konusu ne, gelin birlikte bakalım...
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'Yabani' dizisinin final yapmasının ardından Bertan Asllani'nin yeni adresi netleşti.
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10 bölümlük dizinin çekimleri Çanakkale Assos'ta gerçekleştirilecek ve sonbaharda izleyiciyle buluşması planlanıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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