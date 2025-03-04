'Yabani'nin Yakışıklı Oyuncusu Bertan Asllani, Modern Doğu Masalları'nda!

Halil ve İbrahim, babalarının geride bıraktığı vasiyeti yerine getirmek için bilinmezlerle dolu bir yolculuğa çıkar. Bu yol, onları sadece fiziksel olarak değil, ruhen de derin bir keşfe sürükler. Yüzyıllardır anlatılagelen kadim Anadolu hikayeleriyle şekillenen serüvenleri boyunca, geçmişin sırlarını aralayacak ve hem babalarının bilinmeyen yönleriyle hem de kendi kaderleriyle yüzleşeceklerdir. Zaman içinde hikayeler, gerçeklerle iç içe geçerken, bu yolculuk onların kim olduklarını anlamalarına da vesile olacaktır.