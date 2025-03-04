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'Yabani'nin Yakışıklı Oyuncusu Bertan Asllani, Modern Doğu Masalları'nda!

'Yabani'nin Yakışıklı Oyuncusu Bertan Asllani, Modern Doğu Masalları'nda!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.03.2025 - 17:23

'Yabani'nin 'Alaz'ı Bertan Asllani, tabii platformunun yeni dizisi Modern Doğu Masalları'nda oynayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 34 yaşındaki oyuncu, 'İbrahim' adlı polise hayat verecek. Modern Doğu Masalları'nda kimler oynuyor, konusu ne, gelin birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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'Yabani' dizisinin final yapmasının ardından Bertan Asllani'nin yeni adresi netleşti.

'Yabani' dizisinin final yapmasının ardından Bertan Asllani'nin yeni adresi netleşti.

11 Ocak’ta yayınlanan 51. bölümüyle ekran macerasını tamamlayan dizide iki sezon boyunca 'Alaz Soysalan' karakterine hayat veren oyuncu, TRT'nin dijital platformu tabii’de yayınlanacak olan 'Modern Doğu Masalları' dizisiyle anlaştı.

10 bölümlük dizinin çekimleri Çanakkale Assos'ta gerçekleştirilecek ve sonbaharda izleyiciyle buluşması planlanıyor.

10 bölümlük dizinin çekimleri Çanakkale Assos'ta gerçekleştirilecek ve sonbaharda izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Soner Caner otururken, senaryosu Ali Kara imzası taşıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bertan Asllani, projede Caner Cindoruk ile başrolü paylaşacak ve 'İbrahim' isimli bir polisi canlandıracak.

"Modern Doğu Masalları" konusu merak edenler için👇🏻

"Modern Doğu Masalları" konusu merak edenler için👇🏻

Halil ve İbrahim, babalarının geride bıraktığı vasiyeti yerine getirmek için bilinmezlerle dolu bir yolculuğa çıkar. Bu yol, onları sadece fiziksel olarak değil, ruhen de derin bir keşfe sürükler. Yüzyıllardır anlatılagelen kadim Anadolu hikayeleriyle şekillenen serüvenleri boyunca, geçmişin sırlarını aralayacak ve hem babalarının bilinmeyen yönleriyle hem de kendi kaderleriyle yüzleşeceklerdir. Zaman içinde hikayeler, gerçeklerle iç içe geçerken, bu yolculuk onların kim olduklarını anlamalarına da vesile olacaktır.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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