BluTV Bombayı Patlattı! Savcı Esra, Behzat Ç.'ye Geri Dönüyor
BluTV Bombayı Patlattı! Savcı Esra, Behzat Ç.'ye Geri Dönüyor
2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanan efsane dizi Behzat Ç, 2019 yılından itibaren BluTV'de yeniden karşımıza çıkmış ama final yapmıştı. Daha sonra Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi olarak 2022 yılından beri yayınlanan dizinin 3. sezonu için geri sayım başlarken televizyonda yayınlandığı dönem ölerek diziye veda eden Savcı Esra karakterinin geri döneceği söylentileri ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. BluTV, yaptığı paylaşımla bu iddialar doğruladı.
KAYNAK: BluTV
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2010-2013 yılları arasında televizyonda fırtına gibi esen Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, 2022 yılından beri Çekiç ve Gül ismiyle BluTV'de yayınlanıyor.
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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 3. sezonu için hazırlıklar tam gaz sürerken Behzat Ç'nin biricik aşkı ve ölerek diziden ayrılan Savcı Esra hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı.
İddialara göre Canan Ergüder'in canlandırdığı Savcı Esra, Behzat Ç'nin 3. sezonunda seriye geri dönecekti.
Söz konusu iddialar seyirciyi heyecanlandırırken BluTV sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Savcı Esra karakterinin Behzat Ç.'ye geri döndüğünü duyurdu.
İşte BluTV'nin o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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