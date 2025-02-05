Şakir Paşa Ailesi'nde Herkesi Kızdıran Aniesi, Meğer Netflix'in Meşhur Baby Dizisinde Rol Almış!
Şakir Paşa Ailesi'nde Herkesi Kızdıran Aniesi, Meğer Netflix'in Meşhur Baby Dizisinde Rol Almış!
Şakir Paşa Ailesi'nde sinirlerimizi alt üst eden Aniesi, güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Denise Capezza'nın canlandırdığı karakter Şakir Paşa'yla yakınlaşınca izleyicinin öfkesini üstüne çekmişti. Güzel oyuncunun daha önce Netflix'in meşhur Baby dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.
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NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi kısa sürede büyük ilgi gördü ve her hafta artan reytinglerle izlenmeye devam ediyor.
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Dizide güzelliğiyle büyüleyen Aniesi, son bölümde izleyiciyi çileden çıkardı.
Şakir Paşa'yla ihanetin ilk adımlarını atan Aniesi her ne kadar izleyiciyi kızdırsa da, karaktere hayat veren Denise Capezza'nın yeteneği ve güzelliği konuşulmayı sürdürdü.
Bu ilk projesi değil biliyoruz ama güzel oyuncu meğer daha önce çok iyi bildiğimiz bir dizide rol almış!
Netflix'in Baby dizisinde Natalia karakterine hayat veren Capezza, oldukça farklı görünüyor.
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Her hali birbirinden güzel, öyle değil mi? ❤️
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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