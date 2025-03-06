Çok Güzel Hareketler'in Aylık YouTube Kazancını Hesaplayan TikToker
Çok Güzel Hareketler'in Aylık YouTube Kazancını Hesaplayan TikToker
Star TV'nin sevilen eğlence programlarından Çok Güzel Hareketler, televizyonun yanı sıra YouTube'da da aktif. Yeni bölümleri ve skeçleri YouTube'da yayınlayan Çok Güzel Hareketler'in buradan elde ettiği kazanç merak yaratıyordu. TikToker Muratcan Safyürek, kanaldan elde edilen kazancı hesapladı.
KAYNAK: Muratcan Safyürek/ TikTok
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2008 yılında ekran yolculuğuna başlayan efsane program Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın devamı niteliğindeki Çok Güzel Hareketler 2 televizyonun en sevilen işlerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pazar akşamlarının sevilen programı televizyonun yanı sıra YouTube kanalıyla da ortalığı yıkıyor.
5,35 milyon abonesi bulunan ve şu an 5,2B video yayınlanan kanal, YouTube Türkiye'de parmakla gösterilen kanallar arasında.
İnternetten elde ettiği verilerle bir hesaplama yapan Safyürek, Çok Güzel Hareketler YouTube kanalının aylık 1 milyon 105 bin TL kazandığını belirtti.
Videoyu da buraya bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın