onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Çok Güzel Hareketler'in Aylık YouTube Kazancını Hesaplayan TikToker

Çok Güzel Hareketler'in Aylık YouTube Kazancını Hesaplayan TikToker

Tiktok
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2025 - 15:32

Star TV'nin sevilen eğlence programlarından Çok Güzel Hareketler, televizyonun yanı sıra YouTube'da da aktif. Yeni bölümleri ve skeçleri YouTube'da yayınlayan Çok Güzel Hareketler'in buradan elde ettiği kazanç merak yaratıyordu. TikToker Muratcan Safyürek, kanaldan elde edilen kazancı hesapladı.

KAYNAK: Muratcan Safyürek/ TikTok

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2008 yılında ekran yolculuğuna başlayan efsane program Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın devamı niteliğindeki Çok Güzel Hareketler 2 televizyonun en sevilen işlerinden.

2008 yılında ekran yolculuğuna başlayan efsane program Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın devamı niteliğindeki Çok Güzel Hareketler 2 televizyonun en sevilen işlerinden.

2019'da başlayan Çok Güzel Hareketler 2, yeni kadrosuyla ekranların komedi ihtiyacını karşılıyor.

Pazar akşamlarının sevilen programı televizyonun yanı sıra YouTube kanalıyla da ortalığı yıkıyor.

Pazar akşamlarının sevilen programı televizyonun yanı sıra YouTube kanalıyla da ortalığı yıkıyor.

Öyle ki bu kanal TikToker Muratcan Safyürek'in dikkatini çekti ve Safyürek, Çok Güzel Hareketler kanalının kazancını inceledi.

5,35 milyon abonesi bulunan ve şu an 5,2B video yayınlanan kanal, YouTube Türkiye'de parmakla gösterilen kanallar arasında.

5,35 milyon abonesi bulunan ve şu an 5,2B video yayınlanan kanal, YouTube Türkiye'de parmakla gösterilen kanallar arasında.

Muratcan Safyürek, kanalın ayda 135 milyon izlendiğini belirtirken ayda 33 bin dolarla 538 bin dolar arasında bir kazanç elde ettiğini açıkladı.

İnternetten elde ettiği verilerle bir hesaplama yapan Safyürek, Çok Güzel Hareketler YouTube kanalının aylık 1 milyon 105 bin TL kazandığını belirtti.

İnternetten elde ettiği verilerle bir hesaplama yapan Safyürek, Çok Güzel Hareketler YouTube kanalının aylık 1 milyon 105 bin TL kazandığını belirtti.

Videoyu da buraya bırakalım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın