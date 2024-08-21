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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz Diyarbakır Halkına Teşekkür Etti

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz Diyarbakır Halkına Teşekkür Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 13:00

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “İki gün boyunca en olumlu iz bırakan, Diyarbakır insanının Türkiye’ye örnek olacak misafirperverliğiydi. Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum” dedi.

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1. Lig’in 2. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i Emir Kaan Gültekin'in golüyle 1-0 mağlup etti.

1. Lig’in 2. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i Emir Kaan Gültekin'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Diyarbakır halkına misafirperverliklerinden dolay teşekkürlerini iletti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Diyarbakır halkına misafirperverliklerinden dolay teşekkürlerini iletti.

Maçla ilgili konuşmak istemediğini ifade eden Korkmaz, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy’u rahmet, saygı ile anmak istediğini belirttikten sonra şunları söyledi:

Maçla ilgili konuşmak istemediğini ifade eden Korkmaz, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy’u rahmet, saygı ile anmak istediğini belirttikten sonra şunları söyledi:

'Sur ilçesinde kaldık. Dün akşam, bu sabah gezdik. İki gün boyunca çok samimiyet ile söylüyorum. Gezmek için ailemi alıp tekrar Diyarbakır’a geleceğim. Türkiye’ye örnek olacak bir misafirperverlik gördük

Diyarbakır’a geldiğimize çok mutluyuz. Sizleri tanıdığımıza çok mutluyuz. Bu misafirperverlik bizlere örnek oldu. Bunun altında ezilmemek için sizleri de İstanbul’da en iyi şekilde ağırlayacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Maçı bugün biz kazanırız, yarın Amed kazanır. İki gün boyunca en olumlu iz bırakan, Diyarbakır insanının Türkiye’ye örnek olacak misafirperverliğiydi. Hepiniz huzurunda Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum”

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