İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz Diyarbakır Halkına Teşekkür Etti

'Sur ilçesinde kaldık. Dün akşam, bu sabah gezdik. İki gün boyunca çok samimiyet ile söylüyorum. Gezmek için ailemi alıp tekrar Diyarbakır’a geleceğim. Türkiye’ye örnek olacak bir misafirperverlik gördük

Diyarbakır’a geldiğimize çok mutluyuz. Sizleri tanıdığımıza çok mutluyuz. Bu misafirperverlik bizlere örnek oldu. Bunun altında ezilmemek için sizleri de İstanbul’da en iyi şekilde ağırlayacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Maçı bugün biz kazanırız, yarın Amed kazanır. İki gün boyunca en olumlu iz bırakan, Diyarbakır insanının Türkiye’ye örnek olacak misafirperverliğiydi. Hepiniz huzurunda Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum”