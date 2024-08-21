İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz Diyarbakır Halkına Teşekkür Etti
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz Diyarbakır Halkına Teşekkür Etti
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “İki gün boyunca en olumlu iz bırakan, Diyarbakır insanının Türkiye’ye örnek olacak misafirperverliğiydi. Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum” dedi.
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1. Lig’in 2. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i Emir Kaan Gültekin'in golüyle 1-0 mağlup etti.
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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Diyarbakır halkına misafirperverliklerinden dolay teşekkürlerini iletti.
Maçla ilgili konuşmak istemediğini ifade eden Korkmaz, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy’u rahmet, saygı ile anmak istediğini belirttikten sonra şunları söyledi:
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