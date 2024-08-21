Ellerini Cebinden Çıkartmaması Dikkat Çekti: Cole Palmer'ın Ödül Törenine Giriş Yaptığı Anlar
Ellerini Cebinden Çıkartmaması Dikkat Çekti: Cole Palmer'ın Ödül Törenine Giriş Yaptığı Anlar
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Chelsea'nin geçtiğimiz sezon 47 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek City'den kadrosuna kattığı Cole Palmer, PFA tarafından "Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
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Sezonu 25 gol 15 asistle kapan İngiliz yıldız, ödülünü almak için geldiği törene ayak bastığı anlarla futbolseverlerin diline düştü.
İşte o anlar ve gelen yorumlar 👇
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