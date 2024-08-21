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Ellerini Cebinden Çıkartmaması Dikkat Çekti: Cole Palmer'ın Ödül Törenine Giriş Yaptığı Anlar

Ellerini Cebinden Çıkartmaması Dikkat Çekti: Cole Palmer'ın Ödül Törenine Giriş Yaptığı Anlar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 17:06

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin 22 yaşındaki futbolcusu Cole Palmer, Profesyonel Futbolcular Derneği'nin (PFA) yıl sonu ödül törenine yaptığı girişle gündem oldu.

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Chelsea'nin geçtiğimiz sezon 47 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek City'den kadrosuna kattığı Cole Palmer, PFA tarafından "Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Chelsea'nin geçtiğimiz sezon 47 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek City'den kadrosuna kattığı Cole Palmer, PFA tarafından "Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Sezonu 25 gol 15 asistle kapan İngiliz yıldız, ödülünü almak için geldiği törene ayak bastığı anlarla futbolseverlerin diline düştü.

Sezonu 25 gol 15 asistle kapan İngiliz yıldız, ödülünü almak için geldiği törene ayak bastığı anlarla futbolseverlerin diline düştü.

İşte o anlar ve gelen yorumlar 👇

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