"Arkadakileri Silebilecek Var mı?" Sorusuna Muhteşem Photoshop Yetenekleriyle Cevap Veren Kullanıcılar
"Arkadakileri Silebilecek Var mı?" Sorusuna Muhteşem Photoshop Yetenekleriyle Cevap Veren Kullanıcılar
Bazı sorular, beklenmedik şekilde mizahın kapılarını açar. Bir kullanıcının 'Arkadakileri silebilir misiniz?' sorusu da tam olarak bunu başardı. Twitter kullanıcıları, bu isteği yaratıcı yorumlarıyla adeta mizah şölenine dönüştürdü. Gelin kimler nasıl silmiş bir bakalım. Şimdiden uyaralım gözünüz kanayabilir!
İyi eğlenceler 👇🏻
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Her şey @amasayindegil adlı kullanıcının arkadaki motorlu gençlerin silinmesini istemesiyle başladı. Mizah fitili ateşlendi bir kere!
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Tabii ki Twitter kullanıcıları muhteşem Photoshop yeteneklerini konuşturmaktan geri kalmadı!
Yavaşça yukarı bakın 😂👇🏻
😂👇🏻
Motosikletin yalnızlığı...
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Gayet yeterli!
En çok güldüğümüz de bu oldu! 😂
Kaldırmış işte daha ne olsun?
😂👇🏻
Vee mutlu son!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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