"Arkadakileri Silebilecek Var mı?" Sorusuna Muhteşem Photoshop Yetenekleriyle Cevap Veren Kullanıcılar

Bazı sorular, beklenmedik şekilde mizahın kapılarını açar. Bir kullanıcının 'Arkadakileri silebilir misiniz?' sorusu da tam olarak bunu başardı. Twitter kullanıcıları, bu isteği yaratıcı yorumlarıyla adeta mizah şölenine dönüştürdü. Gelin kimler nasıl silmiş bir bakalım. Şimdiden uyaralım gözünüz kanayabilir!

İyi eğlenceler 👇🏻