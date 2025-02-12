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"Arkadakileri Silebilecek Var mı?" Sorusuna Muhteşem Photoshop Yetenekleriyle Cevap Veren Kullanıcılar

"Arkadakileri Silebilecek Var mı?" Sorusuna Muhteşem Photoshop Yetenekleriyle Cevap Veren Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 22:50

Bazı sorular, beklenmedik şekilde mizahın kapılarını açar. Bir kullanıcının 'Arkadakileri silebilir misiniz?' sorusu da tam olarak bunu başardı. Twitter kullanıcıları, bu isteği yaratıcı yorumlarıyla adeta mizah şölenine dönüştürdü. Gelin kimler nasıl silmiş bir bakalım. Şimdiden uyaralım gözünüz kanayabilir!

İyi eğlenceler 👇🏻

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Her şey @amasayindegil adlı kullanıcının arkadaki motorlu gençlerin silinmesini istemesiyle başladı. Mizah fitili ateşlendi bir kere!

Her şey @amasayindegil adlı kullanıcının arkadaki motorlu gençlerin silinmesini istemesiyle başladı. Mizah fitili ateşlendi bir kere!
twitter.com

Tabii ki Twitter kullanıcıları muhteşem Photoshop yeteneklerini konuşturmaktan geri kalmadı!

Tabii ki Twitter kullanıcıları muhteşem Photoshop yeteneklerini konuşturmaktan geri kalmadı!
twitter.com

Yavaşça yukarı bakın 😂👇🏻

Yavaşça yukarı bakın 😂👇🏻
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com

Motosikletin yalnızlığı...

Motosikletin yalnızlığı...
twitter.com
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Gayet yeterli!

Gayet yeterli!
twitter.com

En çok güldüğümüz de bu oldu! 😂

En çok güldüğümüz de bu oldu! 😂
twitter.com

Kaldırmış işte daha ne olsun?

Kaldırmış işte daha ne olsun?
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻

Vee mutlu son!

Vee mutlu son!
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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