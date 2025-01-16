Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları

Japonya'da birinin itibarını zedeleyen bir açıklama yaptığınızda, bunun doğru olup olmaması fark etmiyor. Hakaret yasaları, kişinin itibarına zarar vermeyi suç olarak kabul ediyor.

Ancak bu yasada istisnalar da var; örneğin, kamu yararına yapılan açıklamalar ve ihbarlar. Japon kültürünün sosyal imajı koruma konusundaki hassasiyetini yansıtan bu yasa, sözlerinize dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatıyor.