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Yaşam
Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları

Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 14:34

Tokyo'da sadece sokakların düzeniyle değil, aynı zamanda oldukça sıra dışı yasalarla da karşılaşabilirsiniz. Bu kuralları bilmeden yola çıkmak, istemeden de olsa cezalarla karşılaşmanıza neden olabilir! İşte Japonya'nın sosyal düzenine ışık tutan, şaşırtıcı ve bir o kadar da ilginç yasaları...

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin!

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1. Dikkat! Hakaret Yasası Sandığınızdan Çok Daha Ciddi

1. Dikkat! Hakaret Yasası Sandığınızdan Çok Daha Ciddi

Japonya'da birinin itibarını zedeleyen bir açıklama yaptığınızda, bunun doğru olup olmaması fark etmiyor. Hakaret yasaları, kişinin itibarına zarar vermeyi suç olarak kabul ediyor.

Ancak bu yasada istisnalar da var; örneğin, kamu yararına yapılan açıklamalar ve ihbarlar. Japon kültürünün sosyal imajı koruma konusundaki hassasiyetini yansıtan bu yasa, sözlerinize dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatıyor.

2. Sigara İçmek mi? Yürürken Asla!

2. Sigara İçmek mi? Yürürken Asla!

Japonya'da sigara içmek için yalnızca belirlenmiş alanlarda bulunmanız gerekiyor. Yolda yürürken sigara içmek yasak olduğu gibi, bu kurala uymayanlar cezayla karşılaşabilir.

İlginç bir şekilde, bazı otel odalarında ve eski küçük restoranlarda sigara içmek hala serbest.

3. Düello Yapmak İsteyenler İçin Yanlış Adres!

3. Düello Yapmak İsteyenler İçin Yanlış Adres!

Japonya'da düello düzenlemek veya buna teşebbüs etmek bile yasak. Hatta, planlama aşamasında yakalanırsanız bile cezalandırılabilirsiniz!

Bu yasa yalnızca bireysel çatışmaları değil, grup dövüşlerini de kapsıyor. Toplumsal barışı korumaya yönelik bu sıkı tutum, ülkedeki düzenin temel taşlarından biri.

4. Para İstemek Yasak!

4. Para İstemek Yasak!

Sokakta ya da çevrim içi platformlarda dilencilik yapmak Japonya'da yasadışı. 2015'te Kagawa Prefecture'da görülen bir dava, bu yasanın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

5. Fazla Cüretkar Giyinmek Suç Olabilir

5. Fazla Cüretkar Giyinmek Suç Olabilir

Japonya'da aşırı miktarda ten göstermek ve özellikle de bacakları açıkta bırakmak, ceza almanıza neden olabilir. Bu yasa, özellikle kamu düzenini ve ahlaki değerleri koruma amacını taşıyor. Seyahatiniz sırasında kıyafet seçimlerinize dikkat etmeyi unutmayın.

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6. Düğünlerde Gürültü Yapmayın

6. Düğünlerde Gürültü Yapmayın

Dini hizmetleri veya cenaze törenlerini bozmak Japonya'da doğrudan suç sayılıyor. Ancak düğünlerdeki aksaklıklar farklı bir kategoriye giriyor. Bu tür bir eylem, düğün salonunun işletme düzenini bozduğu için 'iş engelleme suçu' kapsamında değerlendiriliyor.

7. Otobüs Şoförüne Seslenmeyin!

7. Otobüs Şoförüne Seslenmeyin!

Japonya'da hareket halindeki bir otobüs şoförüne konuşmak yasak. Bu yasa, sürüş güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla uygulanıyor. Şoföre ulaşmanız gerekiyorsa, bunun için otobüs durana kadar beklemeniz gerekiyor.

8. Makas Taşımakta Bile Dikkatli Olun

8. Makas Taşımakta Bile Dikkatli Olun

Eğer Japonya'da bir makas taşıyorsanız, dikkat edin. Uzunluğu 8 cm’yi aşarsa ceza alabilirsiniz! Japonya’nın güvenlik anlayışı, potansiyel tehlikelere karşı sıkı önlemler almayı gerektiriyor.

9. Mektup Gizliliği Kutsaldır

9. Mektup Gizliliği Kutsaldır

Başkasına ait bir mektubu izinsiz açmak, Japonya’da suç sayılıyor. Hatta bu yasa, faturalara ve diğer yazılı belgeler için de geçerli.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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