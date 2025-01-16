Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları
Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları
Tokyo'da sadece sokakların düzeniyle değil, aynı zamanda oldukça sıra dışı yasalarla da karşılaşabilirsiniz. Bu kuralları bilmeden yola çıkmak, istemeden de olsa cezalarla karşılaşmanıza neden olabilir! İşte Japonya'nın sosyal düzenine ışık tutan, şaşırtıcı ve bir o kadar da ilginç yasaları...
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1. Dikkat! Hakaret Yasası Sandığınızdan Çok Daha Ciddi
2. Sigara İçmek mi? Yürürken Asla!
3. Düello Yapmak İsteyenler İçin Yanlış Adres!
4. Para İstemek Yasak!
5. Fazla Cüretkar Giyinmek Suç Olabilir
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6. Düğünlerde Gürültü Yapmayın
7. Otobüs Şoförüne Seslenmeyin!
8. Makas Taşımakta Bile Dikkatli Olun
9. Mektup Gizliliği Kutsaldır
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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