Kiralar Çok Pahalı Olduğu İçin 300 Gündür Yolcu Gemisinde Yaşayan Adam
Kiralar Çok Pahalı Olduğu İçin 300 Gündür Yolcu Gemisinde Yaşayan Adam
Ev kiraları hızla yükselirken bazıları şehir değiştiriyor, bazıları ise çareyi yurt dışında arıyor. Ancak Ryan Gutridge, çok daha farklı bir çözüm buldu. O, tam 300 gündür bir yolcu gemisinde yaşıyor! Üstelik bunun daha ekonomik olduğunu düşünüyor. Peki gerçekten öyle mi?
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Her şey, Ryan Gutridge’in yaşam masraflarını hesaplamasıyla başladı. Gutridge, uzaktan çalışabildiği için sabit bir eve ihtiyaç duymadığını fark etti.
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2021 yılında kısa bir deneme yaptı ve gemi yaşamının düşündüğünden daha ekonomik olduğunu gördü.
Kira, faturalar, internet ve yiyecek masraflarını karşılaştırınca sonuç onu şaşırttı. Gemide yaşamanın, Florida’daki evinde yaşamakla neredeyse aynı maliyette olduğunu fark etti.
Peki gerçekten daha mı ekonomik? Başta sadece kısa bir deneyim olarak başlayan bu süreç, 300 gecelik bir maceraya dönüştü.
Gutridge’in hesaplamalarına göre bir yıl boyunca gemide yaşamak, kira ve diğer masraflarla neredeyse aynı fiyata geliyor.
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Üstelik ekstra avantajlar var:
Gutridge, böyle bir hayatı düşünenlere tek bir kruvaziyer markasına sadık kalmalarını öneriyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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