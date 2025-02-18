Kiralar Çok Pahalı Olduğu İçin 300 Gündür Yolcu Gemisinde Yaşayan Adam

Ev kiraları hızla yükselirken bazıları şehir değiştiriyor, bazıları ise çareyi yurt dışında arıyor. Ancak Ryan Gutridge, çok daha farklı bir çözüm buldu. O, tam 300 gündür bir yolcu gemisinde yaşıyor! Üstelik bunun daha ekonomik olduğunu düşünüyor. Peki gerçekten öyle mi?