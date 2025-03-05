Elon Musk Çocuğunu Canlı Kalkan Olarak mı Kullanıyor?
Elon Musk Çocuğunu Canlı Kalkan Olarak mı Kullanıyor?
Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Elon Musk, ABD için de önemli bir isim haline geldi. Trump'ın en büyük destekçisi olan Musk, hükümetin yeni kurduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirildi. Seçimden kısa bir süre sonra ABD'deki Trump Tower'ın önünde, Musk'ın sahibi olduğu Tesla markasına ait bir araç patlatılmıştı. Bunun bir mesaj olduğu düşünülürken dikkatleri çeken yeni bir detay daha oldu.
Çocuğunu sürekli omuzlarında taşıyan Elon Musk, çocuğunu canlı kalkan olarak kullanıyor olabilir mi?
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ABD, Kasım ayında sandık başına gitti.
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Beklenen oldu, Elon Musk Trump hükümetinin danışmanı oldu.
Elon Musk, özel hayatında da çalışmalara devam ediyor.
14 çocuktan en fazla gördüğümüz isim ise X Æ A-Xii oldu.
Aslına bakarsanız, Elon Musk çocuğunu genellikle omuzlarında taşımayı tercih ediyor.
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Peki bunun sebebi, Elon Musk'ın çocuğunu canlı kalkan olarak kullanması olabilir mi?
"Musk'ın gerçekten de çocuğunu canlı kalkan olarak kullandığını söylemek istiyorum."
"Küçük X büyüyüp uygun bir isim aldığında, babasının kendisini nasıl canlı bir kalkan olarak kullandığını anlatan bir kitap yazacak."
"Zırh istatistiklerini maksimuma çıkarabilmek için çocuk sahibi olmaya devam ediyor"
Sizce böyle bir şey olabilir mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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