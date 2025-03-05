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Yaşam
Elon Musk Çocuğunu Canlı Kalkan Olarak mı Kullanıyor?

Elon Musk Çocuğunu Canlı Kalkan Olarak mı Kullanıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.03.2025 - 15:55

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Elon Musk, ABD için de önemli bir isim haline geldi. Trump'ın en büyük destekçisi olan Musk, hükümetin yeni kurduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirildi. Seçimden kısa bir süre sonra ABD'deki Trump Tower'ın önünde, Musk'ın sahibi olduğu Tesla markasına ait bir araç patlatılmıştı. Bunun bir mesaj olduğu düşünülürken dikkatleri çeken yeni bir detay daha oldu. 

Çocuğunu sürekli omuzlarında taşıyan Elon Musk, çocuğunu canlı kalkan olarak kullanıyor olabilir mi?

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ABD, Kasım ayında sandık başına gitti.

ABD, Kasım ayında sandık başına gitti.

İkinci kez başkanlık koltuğuna geçmek isteyen Donald Trump, Kamala Harris'e karşı yarıştı. Bu süreçte Trump'ın en büyük destekçisi ise teknoloji lideri Elon Musk oldu. Halihazırda dünyanın en zengin isimlerinden olan Musk, seçimlerde Trump'ın zaferinin ardından servetine servet kattı. 

Seçimlerde canını dişine takıp çalışan Musk'a, Trump yönetiminde yeni bir görev verileceği iddia edilmişti.

Beklenen oldu, Elon Musk Trump hükümetinin danışmanı oldu.

Beklenen oldu, Elon Musk Trump hükümetinin danışmanı oldu.

Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) adını verdiği yeni bir danışma komisyonu kurdu. Resmi bir devlet dairesi olmayan, hükümet dışında faaliyet gösteren bu departmanın başına Elon Musk ve Vivek Ramaswamy getirildi.

Ocak ayında düzenlenen yemin töreninin ardından Beyaz Saray'daki yerini alan Trump'ın yanında ise her zaman Elon Musk'ı gördük.

Elon Musk, özel hayatında da çalışmalara devam ediyor.

Elon Musk, özel hayatında da çalışmalara devam ediyor.

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi olan Elon Musk şirketlerindeki büyümeyi devam ettiriyor. Tıpkı ailesinde olduğu gibi! Henüz geçtiğimiz haftalarda 13. çocuğunun doğduğu haberini aldığımız Elon Musk, geçtiğimiz günlerde 14. kez baba oldu. 

Elon Musk'ın çocukları, 4 farklı kadından dünyaya geldi. Yaşları değişkenlik gösteren çocukların çoğunun cinsiyeti ise erkek.

Hızına yetişemediğimiz Elon Musk'ın bir önceki çocuğunun doğumunda, şöyle bir anatomisini çıkarmıştık;

14 çocuktan en fazla gördüğümüz isim ise X Æ A-Xii oldu.

14 çocuktan en fazla gördüğümüz isim ise X Æ A-Xii oldu.

Musk'ın şarkıcı Grimes ile birlikteliğinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu, son olarak Trump'ın Beyaz Saray'daki Oval Ofis'ine gitti. X Æ A-Xii, hem babasından hem de Trump'tan rol çalarak toplantının en dikkat çeken ismi olmayı başardı.

4 yaşındaki çocuğunun Trump'ın masasını karıştırdığını gören Musk, çocuğunu çoğunlukla omuzlarında taşıdı.

Aslına bakarsanız, Elon Musk çocuğunu genellikle omuzlarında taşımayı tercih ediyor.

Aslına bakarsanız, Elon Musk çocuğunu genellikle omuzlarında taşımayı tercih ediyor.

Dünya nüfusunun gittikçe azaldığını, genç nüfusun tehdit altında olduğunu vurgulayan Musk, gençlerin çocuk yapması gerektiğini vurguluyor. Dünya için elinden geleni yaptığını ve bu yüzden çok fazla çocuğu olduğunu söyleyen Musk, birçok toplantıya da oğlu X ile katılıyor. 

Gerek tüm dünyanın izlediği toplantılar, gerek iş toplantıları, gerek sosyal aktiviteler...X, her zaman babasının omuzlarında!

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Peki bunun sebebi, Elon Musk'ın çocuğunu canlı kalkan olarak kullanması olabilir mi?

Peki bunun sebebi, Elon Musk'ın çocuğunu canlı kalkan olarak kullanması olabilir mi?

Bir sosyal medya kullanıcısının ortaya attığı bu iddia, beyinlerimizi yakmayı başardı. Kullanıcı, Musk'ın dışarı çıktığı her zaman koruyucu bir yelek giydiğini söyleyerek tespitini anlattı.

"Musk'ın gerçekten de çocuğunu canlı kalkan olarak kullandığını söylemek istiyorum."

"Musk'ın gerçekten de çocuğunu canlı kalkan olarak kullandığını söylemek istiyorum."
twitter.com

Elon Musk her dışarı çıktığında Kevlar yelek giyiyor (koruyucu kıyafet) ve uçaktan inerken, pistteyken, binadan çıkarken, açıkta kaldığı her an çocuğunu tek açıkta kalan bölgesinde (yani başında) taşıdığından emin oluyor.

"Küçük X büyüyüp uygun bir isim aldığında, babasının kendisini nasıl canlı bir kalkan olarak kullandığını anlatan bir kitap yazacak."

"Küçük X büyüyüp uygun bir isim aldığında, babasının kendisini nasıl canlı bir kalkan olarak kullandığını anlatan bir kitap yazacak."
twitter.com

"Zırh istatistiklerini maksimuma çıkarabilmek için çocuk sahibi olmaya devam ediyor"

"Zırh istatistiklerini maksimuma çıkarabilmek için çocuk sahibi olmaya devam ediyor"
twitter.com

Sizce böyle bir şey olabilir mi?

Sizce böyle bir şey olabilir mi?
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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