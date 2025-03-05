Elon Musk Çocuğunu Canlı Kalkan Olarak mı Kullanıyor?

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Elon Musk, ABD için de önemli bir isim haline geldi. Trump'ın en büyük destekçisi olan Musk, hükümetin yeni kurduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirildi. Seçimden kısa bir süre sonra ABD'deki Trump Tower'ın önünde, Musk'ın sahibi olduğu Tesla markasına ait bir araç patlatılmıştı. Bunun bir mesaj olduğu düşünülürken dikkatleri çeken yeni bir detay daha oldu.

Çocuğunu sürekli omuzlarında taşıyan Elon Musk, çocuğunu canlı kalkan olarak kullanıyor olabilir mi?