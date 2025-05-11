O Ses Türkiye Şampiyonu Mert Özer Kimdir? Görme Engelli Genç Yarışmacı Mert Özer Kaç Yaşında, Nereli?
2025 sezon finaline damga vuran isimlerden biri de Mert Özer oldu. Mert Özer, dört jurinin de dönmesiyle birlikte sevincini ve şaşkınlığını gizleyemedi. En sonunda Gökhan Özoğuz ile yoluna devam edeceğini söyleyen görme engelli yarışmacı Mert Özer, şampiyon olduktan sonra da sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Mert Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında?
İşte tüm detaylar...
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Mert Özer Kimdir?
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Mert Özer Eğitimi ve Kariyeri
Mert Özer Kendisi İçin Ne Dedi?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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