O Ses Türkiye Şampiyonu Mert Özer Kimdir? Görme Engelli Genç Yarışmacı Mert Özer Kaç Yaşında, Nereli?

''Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım devam edemedim. ABD'de Berkeley okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Sesi izliyorum. 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçmiştim. Dördünüzün dönmesinden dolayı çok şaşırdım, çok heyecanlıyım. Seçimimi spontane olarak yapmak istedim. Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım''