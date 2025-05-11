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O Ses Türkiye Şampiyonu Mert Özer Kimdir? Görme Engelli Genç Yarışmacı Mert Özer Kaç Yaşında, Nereli?

O Ses Türkiye Şampiyonu Mert Özer Kimdir? Görme Engelli Genç Yarışmacı Mert Özer Kaç Yaşında, Nereli?

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 00:44

2025 sezon finaline damga vuran isimlerden biri de Mert Özer oldu. Mert Özer, dört jurinin de dönmesiyle birlikte sevincini ve şaşkınlığını gizleyemedi. En sonunda Gökhan Özoğuz ile yoluna devam edeceğini söyleyen görme engelli yarışmacı Mert Özer, şampiyon olduktan sonra da sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Mert Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İşte tüm detaylar...

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Mert Özer Kimdir?

Mert Özer Kimdir?

Mert Özer, O Ses Türkiye yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Mert Özer Kaç Yaşında?

Mert Özer, 18 yaşındadır.

Mert Özer Nereli?

Mert Özer aslen Tokatlıdır.

Mert Özer Eğitimi ve Kariyeri

Mert Özer Eğitimi ve Kariyeri

Küçüklüğünden itibaren müzikle ilgilenmeye başladı ve çeşitli zorluklara rağmen Berklee College of Music'i burslu olarak kazandı. 2025 sezonunda O Ses Türkiye yarışmasında Gökhan Özoğuz’un takımında yer alarak finale yükselmiştir. Özer, müzik kariyerine önemli bir adım atarak adından söz ettirdi.

Mert Özer Kendisi İçin Ne Dedi?

Mert Özer Kendisi İçin Ne Dedi?

''Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım devam edemedim. ABD'de Berkeley okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Sesi izliyorum. 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçmiştim. Dördünüzün dönmesinden dolayı çok şaşırdım, çok heyecanlıyım. Seçimimi spontane olarak yapmak istedim. Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım''

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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