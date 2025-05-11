O Ses Türkiye Birincisinden Mehmet Şef'in Restoranındaki Fiyatlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu.
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2. 12 oyuncu Hudutsuz Sevda'dan ayrılıyor.
3. Şakir Paşa Ailesi sezon finali yaptı.
4. Eşref Rüya'nın sezon finali tarihi belli oldu.
5. Deha dizisinde hesaplar karıştı.
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6. Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı.
7. Uzak Şehir'in ardından gelecek sezon pek çok aşiret dizisi yayınlanacak.
8. Televizyon dünyasıyla ilgili paylaşım yapan kullanıcılar yine kırdı geçirdi.
9. Bir sosyal medya kullanıcısı Mehmet Şef'in restoranından paylaşım yaptı.
10. O Ses Türkiye finalistlerinden Funda Kayacık, takipçilerine bir sürpriz yaptı.
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11. Yiğit Poyraz'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı.
12. Hamdi Alkan "kendinden daha iyi oyuncu" akımına katıldı.
13. Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş, diziyle ilgili itirafta bulundu.
14. İşte Benim Stilim'de tansiyon yine düşmüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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