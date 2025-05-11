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O Ses Türkiye Birincisinden Mehmet Şef'in Restoranındaki Fiyatlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

O Ses Türkiye Birincisinden Mehmet Şef'in Restoranındaki Fiyatlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

O Ses Türkiye MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.05.2025 - 00:55

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

11 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu.

1. O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu.

Kıyasıya süren mücadelenin ardından 16 kişi finalist oldu. Son ikiye Funda ve Mert kaldı ve şampiyon belli oldu.

Detaylar:

2. 12 oyuncu Hudutsuz Sevda'dan ayrılıyor.

2. 12 oyuncu Hudutsuz Sevda'dan ayrılıyor.

NOW TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda'da Zeynep'i canlandıran Miray Daner diziden ayrılmıştı. Onunla birlikte 11 oyuncunun daha diziden ayrıldığı iddia edildi.

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3. Şakir Paşa Ailesi sezon finali yaptı.

3. Şakir Paşa Ailesi sezon finali yaptı.

Dizi önümüzdeki sezon zaman atlamasıyla başlayacak. Bu sebeple oyunculardan bazıları önümüzdeki sezonda yer almayacak. Cem Yiğit Üzümoğlu da ekip arkadaşlarına duygusal bir paylaşım yaptı.

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4. Eşref Rüya'nın sezon finali tarihi belli oldu.

4. Eşref Rüya'nın sezon finali tarihi belli oldu.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizi ikinci sezon onayını aldı. Dizinin ilk sezonunun sezon finali tarihi netleşti.

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5. Deha dizisinde hesaplar karıştı.

5. Deha dizisinde hesaplar karıştı.

Birsen Altuntaş, Deha'nın final tarihinin belli olduğunu açıkladı. Ancak kısa bir süre sonra finalin erkene çekilme ihtimali olduğuna dair haber geldiğini belirtti.

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6. Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı.

6. Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı.

Önemli açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, sektörde neyi değiştirmek istediğini açıkladı. Açıklamasıyla torpilli olduğu iddia edilen oyunculara adeta taş gitti.

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7. Uzak Şehir'in ardından gelecek sezon pek çok aşiret dizisi yayınlanacak.

7. Uzak Şehir'in ardından gelecek sezon pek çok aşiret dizisi yayınlanacak.

Yayınlanacak dizilerden biri de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bir Şanlıurfa dizisi. Dizi için iki başrol oyuncusunun belli olduğu iddia edildi.

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8. Televizyon dünyasıyla ilgili paylaşım yapan kullanıcılar yine kırdı geçirdi.

8. Televizyon dünyasıyla ilgili paylaşım yapan kullanıcılar yine kırdı geçirdi.

Birbirinden eğlenceli tweet'leri sizler için derledik.

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9. Bir sosyal medya kullanıcısı Mehmet Şef'in restoranından paylaşım yaptı.

9. Bir sosyal medya kullanıcısı Mehmet Şef'in restoranından paylaşım yaptı.

Ünlü şefin mekanındaki fiyatlar merak ediliyordu. İki çeşit yemek alan kullanıcının yazdığı fiyatlar sosyal medyayı ikiye böldü.

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10. O Ses Türkiye finalistlerinden Funda Kayacık, takipçilerine bir sürpriz yaptı.

10. O Ses Türkiye finalistlerinden Funda Kayacık, takipçilerine bir sürpriz yaptı.

Eurovision birincisi Nemo'nun şarkısını söyleyen Funda Kayacık, performansıyla ünlü ismin radarına takılmıştı. İkili, şarkıyı birlikte seslendirdi.

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11. Yiğit Poyraz'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı.

11. Yiğit Poyraz'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı.

Poyraz, elenmesinin ardından tüm okları Batuhan'a yöneltmişti. Açıklamalarını okuyan ve dinleyen Batuhan'ın kardeşi Melissa Karacakaya iddialara sessiz kalamadı.

Detaylar:

12. Hamdi Alkan "kendinden daha iyi oyuncu" akımına katıldı.

12. Hamdi Alkan "kendinden daha iyi oyuncu" akımına katıldı.

Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu programının son konuğu olan Alkan'a pek çok ünlü isim soruldu. Alkan 

Ahmet Mümtaz Taylan dahil pek çok oyuncusu es geçti.

Detaylar:

13. Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş, diziyle ilgili itirafta bulundu.

13. Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş, diziyle ilgili itirafta bulundu.

Ünlü oyuncu dizideki tarzıyla ilgili açıklamada bulundu. Saç renginin yapımcının isteği olduğunu itiraf etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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