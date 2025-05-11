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Karar Netleşti: Deha'nın Final Tarihi Belli Oldu!

Karar Netleşti: Deha'nın Final Tarihi Belli Oldu!

Deha Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2025 - 21:45

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi, özellikle Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılmasının ardından reytinglerde belirgin bir düşüş yaşamıştı. Melis Sezen ve Aras Bulut İynemli'nin başrolünü paylaştığı dizinin final yapacağına dair söylentiler artmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final tarihi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
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Show TV ekranlarında yayınlanan Deha'nın, düşen reytinglerin ardından final yapacağı söylentileri yayılmıştı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha'nın, düşen reytinglerin ardından final yapacağı söylentileri yayılmıştı.

Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Esme karakterinin diziden ayrılmasının ardından izleyici epey tepki gösterdi. Diziyle ilgili final iddiaları dolaşırken bir şans daha verilmesi de yine konuşulanlar arasındaydı.

Deha'nın final tarihi belli oldu.

Deha'nın final tarihi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyle ilgili final kararı netleşti. 25 Mayıs'ta ekrana gelecek 32. bölümüyle Deha ekranlara veda edecek.

Deha'nın final yapmasının ardından Aras Bulut İynemli, Çukur filmi için yeniden kamera karşısına geçecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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