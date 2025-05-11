Karar Netleşti: Deha'nın Final Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi, özellikle Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılmasının ardından reytinglerde belirgin bir düşüş yaşamıştı. Melis Sezen ve Aras Bulut İynemli'nin başrolünü paylaştığı dizinin final yapacağına dair söylentiler artmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final tarihi belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarında yayınlanan Deha'nın, düşen reytinglerin ardından final yapacağı söylentileri yayılmıştı.
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Deha'nın final tarihi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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