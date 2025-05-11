Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezon Finali Yapan Şakir Paşa Ailesi İçin Yaptığı Paylaşımla Fena Duygulandırdı
NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, başına gelen binbir türlü felaketin ardından sezon finalini erkene çekmek zorunda kaldı. Hatta öyle ki dizi için final iddiaları kol gezdi ama sonunda direndi ve kazandı. Gelecek sezon zaman atlaması yaşanacak dizide pek çok oyuncu için sezon finali aslında veda demekti.
Dizide Cevat'a hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, sezon finalinin ardından ekip arkadaşları için yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
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Şakir Paşa Ailesi 15. bölümüyle sezon finali yaptı.
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Yeni sezonda zaman atlaması yapacak dizide ilk sezonda rol alan pek çok oyuncu olmayacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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