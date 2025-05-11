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Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezon Finali Yapan Şakir Paşa Ailesi İçin Yaptığı Paylaşımla Fena Duygulandırdı

Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezon Finali Yapan Şakir Paşa Ailesi İçin Yaptığı Paylaşımla Fena Duygulandırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2025 - 23:48

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, başına gelen binbir türlü felaketin ardından sezon finalini erkene çekmek zorunda kaldı. Hatta öyle ki dizi için final iddiaları kol gezdi ama sonunda direndi ve kazandı. Gelecek sezon zaman atlaması yaşanacak dizide pek çok oyuncu için sezon finali aslında veda demekti. 

Dizide Cevat'a hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, sezon finalinin ardından ekip arkadaşları için yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

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Şakir Paşa Ailesi 15. bölümüyle sezon finali yaptı.

Şakir Paşa Ailesi 15. bölümüyle sezon finali yaptı.

Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören dizinin başı felaketlerden bir türlü kurtulamadı. Son olarak sette çıkan 2. yangında yapım amirinin hayatını kaybetmesiyle birlikte dizi için final söylentileri yayılmaya başladı. Ancak son olarak dizinin 15. bölümünde final yapmasına karar verildi. Dizi, 11 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı.

Yeni sezonda zaman atlaması yapacak dizide ilk sezonda rol alan pek çok oyuncu olmayacak.

Yeni sezonda zaman atlaması yapacak dizide ilk sezonda rol alan pek çok oyuncu olmayacak.

Bu sebeple dizide rol alan oyuncular arasında oldukça duygusal anlar yaşandı. Dizinin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu, okuyanların gözlerini dolduran bir mesajla paylaşım yaptı. Yiğitoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Pek az fotoğraf çekmişim. Birlikte olmaktan, çalışmaktan, gülmekten, özlemekten vakit bulamadığımdan. Oynadıkça anlar ya insan, oynadıkça tanışır insanlarla. Sever, özler, dost olur, bir olur. Unutmaz. Akar gider zaman ama unutmaz. İşte öyle bir şey. En kör bıçakla açılır yara. En bulunmaz merhemle iyileşir. Kalanlara ve gidenlere selam olsun. Dizi tarihimizin en önemli işlerinden biriydi kuşkusuz. Yazarından yapımına, ışıkçısından kameramanına, oyuncusundan kostümüne, makyajına setine. Balıkçı gibi yıkayasım var bütün dünyayı. Ama mutluluktan ama hüzünden kova kova gözyaşıyla. Yarın kavuşacağımız güne kocaman bir merhaba.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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