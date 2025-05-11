Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezon Finali Yapan Şakir Paşa Ailesi İçin Yaptığı Paylaşımla Fena Duygulandırdı

Bu sebeple dizide rol alan oyuncular arasında oldukça duygusal anlar yaşandı. Dizinin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu, okuyanların gözlerini dolduran bir mesajla paylaşım yaptı. Yiğitoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Pek az fotoğraf çekmişim. Birlikte olmaktan, çalışmaktan, gülmekten, özlemekten vakit bulamadığımdan. Oynadıkça anlar ya insan, oynadıkça tanışır insanlarla. Sever, özler, dost olur, bir olur. Unutmaz. Akar gider zaman ama unutmaz. İşte öyle bir şey. En kör bıçakla açılır yara. En bulunmaz merhemle iyileşir. Kalanlara ve gidenlere selam olsun. Dizi tarihimizin en önemli işlerinden biriydi kuşkusuz. Yazarından yapımına, ışıkçısından kameramanına, oyuncusundan kostümüne, makyajına setine. Balıkçı gibi yıkayasım var bütün dünyayı. Ama mutluluktan ama hüzünden kova kova gözyaşıyla. Yarın kavuşacağımız güne kocaman bir merhaba.'