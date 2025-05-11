O Ses Türkiye Şampiyonu Kim Oldu? O Ses Türkiye Birincisi Kim Oldu, Kim Kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jürileri Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz'dan oluşan O Ses Türkiye'de büyük final yapıldı. Büyük heyecanın hakim olduğu programda finalde 16 isim yarıştı. Dört jürinin de takımından yarışan yarışmacılar arasından büyük finali kazanan isim belli oldu.

'O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye kazanan kim, O Ses Türkiye birincisi kim?' diye merak ediyorsanız işte tüm detaylar...