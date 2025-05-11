O Ses Türkiye Şampiyonu Kim Oldu? O Ses Türkiye Birincisi Kim Oldu, Kim Kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve jürileri Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz'dan oluşan O Ses Türkiye'de büyük final yapıldı. Büyük heyecanın hakim olduğu programda finalde 16 isim yarıştı. Dört jürinin de takımından yarışan yarışmacılar arasından büyük finali kazanan isim belli oldu.
'O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye kazanan kim, O Ses Türkiye birincisi kim?' diye merak ediyorsanız işte tüm detaylar...
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O Ses Türkiye Şampiyonu Kim Oldu? O Ses Türkiye'yi Kim Kazandı, Birinci Kim?
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O Ses Türkiye Birincisi Hangi Takımdan?
O Ses Türkiye Finalistleri
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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