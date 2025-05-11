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O Ses Türkiye Şampiyonu Kim Oldu? O Ses Türkiye Birincisi Kim Oldu, Kim Kazandı?

O Ses Türkiye Şampiyonu Kim Oldu? O Ses Türkiye Birincisi Kim Oldu, Kim Kazandı?

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.05.2025 - 00:49

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jürileri Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz'dan oluşan O Ses Türkiye'de büyük final yapıldı. Büyük heyecanın hakim olduğu programda finalde 16 isim yarıştı. Dört jürinin de takımından yarışan yarışmacılar arasından büyük finali kazanan isim belli oldu. 

'O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye kazanan kim, O Ses Türkiye birincisi kim?' diye merak ediyorsanız işte tüm detaylar...

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O Ses Türkiye Şampiyonu Kim Oldu? O Ses Türkiye'yi Kim Kazandı, Birinci Kim?

O Ses Türkiye Şampiyonu Kim Oldu? O Ses Türkiye'yi Kim Kazandı, Birinci Kim?

Kıyasıya süren bir mücadelenin ardından O Ses Türkiye birincisi belli oldu. O Ses Türkiye'nin birincisi Mert Özer oldu.

O Ses Türkiye Birincisi Hangi Takımdan?

O Ses Türkiye Birincisi Hangi Takımdan?

O Ses Türkiye'nin şampiyonunun kim olduğu büyük merak taşıyordu. O Ses Türkiye birincisi Gökhan Özoğuz'un takımından oldu.

O Ses Türkiye Finalistleri

O Ses Türkiye Finalistleri

Gökhan'ın Takımı

Eray & Alp Gürsu

Mert Özer

Fırat Tandoğan

Ertuğrul Hayrullah

Hadise'nin Takımı

Gözde Buldaş

Sakine Akın

Jean Sarkissyan

Beyaz'ın Takımı

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Funda Kayacık

Elçin Aytuna Durucan

Doğa Kılıç

Melike'nin Takımı

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özer

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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