Bu Bayram Sofranızda Olmazsa Olmaz 10 Geleneksel Lezzet
Bu Bayram Sofranızda Olmazsa Olmaz 10 Geleneksel Lezzet
Ailelerin bir araya geldiği en özel anlardan biri bayram sofralarıdır! Geleneksel lezzetlere başvurarak sofralarınıza nostaljik bir hava katabilirsiniz. Lezzetli yemekleri daha kısa ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Nasıl mı? Philips Çift Hazneli Airfryer ile! Hem hafif hem de pratik lezzetler elde etmenizi sağlayan Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde bayram sofralarınız sağlıklı hale geliyor. Gelin hep beraber yapabileceğiniz tariflere bakalım!
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1. Bayram Kurabiyesi
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2. Baklava ve Susamlı Simit
3. Lokma Tatlısı
4. Kadayıf Dolması ve Kabak Mücveri
5. İrmik Tatlısı
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6. Cevizli Burma Tatlısı ve Karnıyarık
7. İçli Köfte
8. Kıymalı Börek ve Tavuk Şiş
9. Zeytinyağlı Yaprak Sarma
10. Çıtır Lahmacun ve Hurma Tatlısı
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