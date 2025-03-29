onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Bu Bayram Sofranızda Olmazsa Olmaz 10 Geleneksel Lezzet

etiket Bu Bayram Sofranızda Olmazsa Olmaz 10 Geleneksel Lezzet

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 14:01

Ailelerin bir araya geldiği en özel anlardan biri bayram sofralarıdır! Geleneksel lezzetlere başvurarak sofralarınıza nostaljik bir hava katabilirsiniz. Lezzetli yemekleri daha kısa ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Nasıl mı? Philips Çift Hazneli Airfryer ile! Hem hafif hem de pratik lezzetler elde etmenizi sağlayan Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde bayram sofralarınız sağlıklı hale geliyor. Gelin hep beraber yapabileceğiniz tariflere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bayram Kurabiyesi

1. Bayram Kurabiyesi

İsminden de anlayacağınız üzere bayramın vazgeçilmezlerinden biri ile karşınızdayız: Kıyır kıyır bayram kurabiyesi! Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hızlı bir şekilde pişirerek lezzeti hemen tadabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 125 gr tereyağı

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 paket vanilin

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 3-3,5 su bardağı un

  • Üzeri için susam veya ceviz

Yapılışı:

  • Tereyağı, pudra şekeri, sıvı yağ ve yoğurdu derin bir kaba alın ve iyice karıştırın.

  • Kabartma tozu ve vanilini ekleyin, azar azar un ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  • Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın veya şekil verin.

  • Üzerine ceviz ya da susam serpip Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin.

  • 160°C’de 15 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis edin.

2. Baklava ve Susamlı Simit

2. Baklava ve Susamlı Simit

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hava akımı ile pişirme özelliği sayesinde çıtır çıtır baklavalar yapabilirsiniz!

Malzemeler:

  • 20 adet baklavalık yufka

  • 250 gr tereyağı (eritilmiş)

  • 2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

  • 2 su bardağı şeker

  • 2 su bardağı su

  • Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

  • Şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu kaynatın, limon suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın.

  • Yufkaları tezgaha serin, her katına eritilmiş tereyağı sürerek üst üste koyun.

  • Aralara ceviz serpiştirerek baklavayı kat kat oluşturun.

  • Keskin bir bıçakla kare veya baklava dilimi şeklinde kesin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 160°C’ye ayarlayın ve 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

  • Piştikten sonra sıcak baklavaya soğuk şerbeti dökün ve dinlendirin.

Susamlı simit

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • 1 çay kaşığı maya

  • 1 yemek kaşığı pekmez

  • 1 çay bardağı su

  • Susam

Yapılışı:

  • Hamur malzemelerini karıştırıp yoğurun ve 1 saat mayalandırın.

  • Hamuru simit şeklinde hazırlayıp pekmezli suya batırın, sonra susama bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 12 dakika pişirin.

3. Lokma Tatlısı

3. Lokma Tatlısı

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde az yağlı bir şekilde lokma tatlısı yapabilirsiniz. Tatlının da sağlıklısı olur!

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 su bardağı ılık su

  • 1 tatlı kaşığı kuru maya

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay bardağı sıvı yağ (hamuru şekillendirmek için)

  • Şerbet için: 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

  • Ilık suyun içine kuru mayayı ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin.

  • Un ve tuzu ekleyerek yapışkan kıvamlı bir hamur yoğurun, 30 dakika mayalanmaya bırakın.

  • Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlak şekil verin ve Philips Çift Hazneli Airfryer’a dizin.

  • 180°C’de 15 dakika kadar pişirin.

  • Şerbeti kaynatıp soğutun ve pişen lokmaları içine batırıp servis edin.

4. Kadayıf Dolması ve Kabak Mücveri

4. Kadayıf Dolması ve Kabak Mücveri

Kadayıf dolması

Malzemeler:

  • 200 gr tel kadayıf

  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı süt

  • Kızartmak için 1 çay bardağı sıvı yağ

  • Şerbet için: 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

  • Şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın.

  • Tel kadayıftan küçük parçalar koparıp içine ceviz koyarak sarın.

  • Yumurtaları çırpıp içine süt ekleyin.

  • Kadayıf dolmalarını bu karışıma batırıp Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizin.

  • 170°C’de 12-15 dakika kadar pişirin.

  • Sıcak tatlıları soğuyan şerbete batırıp birkaç dakika bekletin ve servis edin.

Kabak Mücveri

Malzemeler:

  • 2 adet kabak (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı beyaz peynir (ufalanmış)

  • 1 tutam dereotu (ince doğranmış)

  • Tuz, karabiber, kimyon

Yapılışı:

  • Rendelenmiş kabakların fazla suyunu sıkın.

  • Un, yumurta, peynir ve baharatları ekleyerek karıştırın.

  • Küçük mücver topları yapıp Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de 12-15 dakika kadar pişirin.

5. İrmik Tatlısı

5. İrmik Tatlısı

Malzemeler:

  • 1 su bardağı irmik

  • 1 su bardağı un

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı vanilin

  • Şerbet için: 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

  • Hamur için tüm malzemeleri yoğurun ve ele yapışmayan bir kıvam elde edin.

  • Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 170°C’ye ayarlayın ve 15 dakika kadar pişirin.

  • Pişen tatlıları soğuyan şerbete batırıp birkaç dakika bekletin.

Afiyet olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Cevizli Burma Tatlısı ve Karnıyarık

6. Cevizli Burma Tatlısı ve Karnıyarık

Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki tarifi birden yapabilirsiniz. Hem tuzlu hem tatlı tarifinizi aynı anda yaparak zamandan tasarruf edebilirsiniz!

Malzemeler:

  • 10 adet baklavalık yufka

  • 100 gr tereyağı (eritilmiş)

  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz

  • Şerbet için: 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

  • Şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın.

  • Yufkaları açıp her katına eritilmiş tereyağı sürün ve ceviz serpiştirin.

  • Oklava yardımıyla yufkaları rulo yapıp burarak Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

  • 170°C’de 15-20 dakika kadar pişirin.

  • Piştikten sonra üzerine şerbeti dökün ve dinlendirin.

Karnıyarık

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan

  • 200 gr kıyma

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay bardağı sıcak su

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Patlıcanları çizgili soyup ortadan ikiye kesin ve içlerini biraz açın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 10 dakika közleyin.

  • Kıyma, soğan ve salçayı kavurun, baharatları ekleyin.

  • Közlenmiş patlıcanların içine harcı doldurun.

  • 180°C’de 10 dakika daha pişirin.

7. İçli Köfte

7. İçli Köfte

Kızartmadan yapabilirsiniz, hafif bir içli köfte sizi bekler!

Malzemeler:

  • 2 su bardağı ince bulgur

  • 1 su bardağı irmik

  • 1 çay bardağı un

  • 1 yumurta

  • Tuz, karabiber, kimyon

  • İç harcı: 200 gr kıyma, 1 soğan, ceviz içi, tuz, baharatlar

Yapılışı:

  • Kıyma ve soğanı kavurup baharatları ekleyerek iç harcı hazırlayın.

  • Bulguru sıcak suyla ıslatıp şişmesini bekleyin, irmik, un, yumurta ve baharatları ekleyerek hamuru yoğurun.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp iç harcı koyarak kapatın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 15 dakika pişirin.

8. Kıymalı Börek ve Tavuk Şiş

8. Kıymalı Börek ve Tavuk Şiş

Bayram kahvaltılarında sofranızı şenlendirin!

Kıymalı börek

Malzemeler:

  • 3 adet yufka

  • 250 gr kıyma

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz, karabiber

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 yumurta

Yapılışı:

  • Soğanı doğrayıp kıymayla birlikte kavurun, baharatları ekleyin.

  • Yufkaları serip arasına sütlü yumurtalı karışımdan sürün.

  • İç harcı koyup rulo yaparak sarın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 15 dakika pişirin.

Tavuk Şiş

Malzemeler:

  • 400 gr tavuk göğsü (küp doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz biber, kekik, kimyon

Yapılışı:

  • Tavukları baharatlar ve yoğurtla marine edip 1 saat bekletin.

  • Şişlere dizip Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 15 dakika pişirin.

9. Zeytinyağlı Yaprak Sarma

9. Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Klasik yaprak sarmasını daha hafif bir şekilde pişirerek lezzetinden ödün vermeden bayram sofralarınıza koyabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 200 gr asma yaprağı

  • 1 su bardağı pirinç

  • 1 adet soğan

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, limon suyu

Yapılışı:

  • İç harcı için doğranmış soğanı kavurun, pirinci ve baharatları ekleyin.

  • Asma yapraklarını açıp iç harcı koyarak sarın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın uygun kabına dizin, üzerine biraz su ve limon suyu ekleyin.

  • 170°C’de 20 dakika pişirin.

10. Çıtır Lahmacun ve Hurma Tatlısı

10. Çıtır Lahmacun ve Hurma Tatlısı

Şimdiden afiyet olsun!

Çıtır lahmacun

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı maya

  • 1 su bardağı ılık su

  • İç harcı: 200 gr kıyma, 1 soğan, 1 domates, 1 yemek kaşığı salça

Yapılışı:

  • Hamur için malzemeleri karıştırıp yoğurun ve 30 dakika mayalandırın.

  • İç harcı hazırlayıp hamuru ince açarak üzerine yayın.

  • 180°C’de 10 dakika kadar pişirin.

Hurma tatlısı

Malzemeler:

  • 10 adet hurma

  • 1 çay bardağı ceviz içi

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 50 gr bitter çikolata

Yapılışı:

  • Hurmalara ceviz ve tarçın doldurun.

  • Üzerine eritilmiş çikolata gezdirin.

  • Airfryer’da 170°C’de 5 dakika pişirin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın