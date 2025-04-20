Geçirdiği Kaza Sonucu Hastanelik Olan Berk Atan Vücudundaki Hasarı Tek Tek Açıkladı

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu, Taner karakteriyle gönüllere taht kuran Berk Atan, geçtiğimiz cuma günü Eskişehir’de trafik kazası geçirdi. Durumu ağır olan ve apar topar hastaneye kaldırılan genç oyuncu, yaşananlarla hem ailesini hem de sevenlerini derinden sarstı. Neyse ki Instagram’dan yaptığı “Ben iyiyim” açıklaması hepimizin yüreğine su serpmişti.

Son olarak yeni bir paylaşım yapan Atan, bu kez daha detaylı bilgiler verdi ve yaşadığı sürecin zorluğunu ilk kez bu kadar açık anlattı.