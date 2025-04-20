Geçirdiği Kaza Sonucu Hastanelik Olan Berk Atan Vücudundaki Hasarı Tek Tek Açıkladı
Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu, Taner karakteriyle gönüllere taht kuran Berk Atan, geçtiğimiz cuma günü Eskişehir’de trafik kazası geçirdi. Durumu ağır olan ve apar topar hastaneye kaldırılan genç oyuncu, yaşananlarla hem ailesini hem de sevenlerini derinden sarstı. Neyse ki Instagram’dan yaptığı “Ben iyiyim” açıklaması hepimizin yüreğine su serpmişti.
Son olarak yeni bir paylaşım yapan Atan, bu kez daha detaylı bilgiler verdi ve yaşadığı sürecin zorluğunu ilk kez bu kadar açık anlattı.
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Cennetin Gözyaşları, Güneşin Kızları ve Dayan Yüreğim gibi dizilerde rol alan, son olarak da Gönül Dağı’nda Taner karakteriyle milyonların kalbine dokunan Berk Atan, 18 Nisan Cuma günü Eskişehir’de ciddi bir trafik kazası geçirdi.
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Ardından Berk Atan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iyi olduğunu duyurmuş ve sevenlerinin yüreğine su serpmişti.
Sağ kaburgasında 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma olduğunu söyleyen ünlü oyuncu son sağlık durumunu iöyle anlattı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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