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Geçirdiği Kaza Sonucu Hastanelik Olan Berk Atan Vücudundaki Hasarı Tek Tek Açıkladı

Geçirdiği Kaza Sonucu Hastanelik Olan Berk Atan Vücudundaki Hasarı Tek Tek Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.04.2025 - 16:35

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu, Taner karakteriyle gönüllere taht kuran Berk Atan, geçtiğimiz cuma günü Eskişehir’de trafik kazası geçirdi. Durumu ağır olan ve apar topar hastaneye kaldırılan genç oyuncu, yaşananlarla hem ailesini hem de sevenlerini derinden sarstı. Neyse ki Instagram’dan yaptığı “Ben iyiyim” açıklaması hepimizin yüreğine su serpmişti. 

Son olarak yeni bir paylaşım yapan Atan, bu kez daha detaylı bilgiler verdi ve yaşadığı sürecin zorluğunu ilk kez bu kadar açık anlattı.

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Cennetin Gözyaşları, Güneşin Kızları ve Dayan Yüreğim gibi dizilerde rol alan, son olarak da Gönül Dağı’nda Taner karakteriyle milyonların kalbine dokunan Berk Atan, 18 Nisan Cuma günü Eskişehir’de ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Cennetin Gözyaşları, Güneşin Kızları ve Dayan Yüreğim gibi dizilerde rol alan, son olarak da Gönül Dağı’nda Taner karakteriyle milyonların kalbine dokunan Berk Atan, 18 Nisan Cuma günü Eskişehir’de ciddi bir trafik kazası geçirdi.

33 yaşındaki oyuncu, Mihalıççık ilçesinde içinde bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı. 

Sağlık durumu merak edilirken babası Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu belirterek “Mıcıra kapılan araç peş peşe takla atmış, arabanın halini görünce ‘Allah oğlumuzu bize bağışladı’ dedim. Kaburgasında çatlak var. Zaman içinde iyileşecek. Dün iç kanama riski nedeniyle yoğun bakımda gözlem altındaydı. Hiçbir risk olmadığını tespit edip doktorları bugün 13.00 gibi normal odaya aldı. Arkadaşları yanında, morali çok iyi… Ağrısı da yok. Birkaç güne çok daha iyi olacak. Bu Berk’in başına gelen ilk kazaydı, Allah bir daha göstermesin” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Berk Atan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iyi olduğunu duyurmuş ve sevenlerinin yüreğine su serpmişti.

Ardından Berk Atan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iyi olduğunu duyurmuş ve sevenlerinin yüreğine su serpmişti.

Paylaşımında, 'Arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Herkesten Allah razı olsun' demişti. 

Geçtiğimiz dakikalarda yeni bir açıklama yaptı ve bu kez daha detaylı bilgi verdi.

Sağ kaburgasında 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma olduğunu söyleyen ünlü oyuncu son sağlık durumunu iöyle anlattı:

Sağ kaburgasında 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma olduğunu söyleyen ünlü oyuncu son sağlık durumunu iöyle anlattı:

'Bu sabah kırık parçaların akciğere batması sonucu gelişen kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla diren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür en az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım. Bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Hermione Granger

Ben yürürken sadece yere düşerek 3 tanesini kırmıştım...