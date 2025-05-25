Resmen İçine Doğmuş: Çocuklarını Son Anda Kurtaran Uğur Aslan'ın Deprem Anısı Tüyleri Diken Diken Etti!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/ugur-...
6 Şubat depreminin ardından ailesinden 11 kişiyi kaybeden Uğur Aslan, çocuklarını birkaç gün öncesinden Hatay’dan İstanbul’a getirdiğini ve böylece büyük bir faciadan kurtulduklarını açıkladı. Posta'ya verdiği röportajında Aslan, çocuklarının kaldığı evde sobanın devrilip yangın çıktığını, içini rahatlatamayan bu olayın hayatındaki en büyük kırılma noktası olduğunu söyledi. “O biletleri almasaydım çocuklarım şu an hayatta olmayabilirdi” diyen Aslan, yaşadığı travmayı ve içinden çıkamadığı duyguları tüm açıklığıyla paylaştı.
İşte detaylar…
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Kanal D’nin fenomen dizisi Yargı’da canlandırdığı ‘Eren Komiser’ karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Aslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Asıl çarpıcı olan ise ablasının verdiği bilgi: Deprem anında soba çocukların yerde uyuduğu noktaya devrilmiş ve yangın çıkmış.
“Kadere çok inanırım.” diyen Aslan, o gün aldığı o ‘anlamsız gibi görünen’ kararın bir ilahi müdahale olduğunu düşünüyor.
Bu zor zamanlarda en büyük destekçisi ise eşi Sema Ergenekon.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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