Resmen İçine Doğmuş: Çocuklarını Son Anda Kurtaran Uğur Aslan'ın Deprem Anısı Tüyleri Diken Diken Etti!

Fakat onu asıl gündeme taşıyan şey son açıklamaları oldu. Çünkü meğer 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli büyük deprem öncesinde çocukları Hatay’daymış ve son anda aldığı bir kararla onları İstanbul’a getirmiş.

Uğur Aslan, depremden yalnızca iki gün önce ‘Yargı’ setine giderken arabada radyo açtığını söylüyor. Normalde asla radyo dinlemediğini belirten oyuncu, o gün duyduğu bir hava durumu uyarısından etkilenerek çocuklarının uçak biletlerini alıyor. Eşi Sema Ergenekon ve ablası bu kararı gereksiz bulsa da, Aslan içindeki huzursuzlukla hareket edip çocukları İstanbul’a getiriyor. Ve ertesi gün, yani 6 Şubat sabahı saat 04.17’de büyük deprem yaşanıyor.