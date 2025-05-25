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Resmen İçine Doğmuş: Çocuklarını Son Anda Kurtaran Uğur Aslan'ın Deprem Anısı Tüyleri Diken Diken Etti!

Resmen İçine Doğmuş: Çocuklarını Son Anda Kurtaran Uğur Aslan'ın Deprem Anısı Tüyleri Diken Diken Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.05.2025 - 10:18

6 Şubat depreminin ardından ailesinden 11 kişiyi kaybeden Uğur Aslan, çocuklarını birkaç gün öncesinden Hatay’dan İstanbul’a getirdiğini ve böylece büyük bir faciadan kurtulduklarını açıkladı. Posta'ya verdiği röportajında Aslan, çocuklarının kaldığı evde sobanın devrilip yangın çıktığını, içini rahatlatamayan bu olayın hayatındaki en büyük kırılma noktası olduğunu söyledi. “O biletleri almasaydım çocuklarım şu an hayatta olmayabilirdi” diyen Aslan, yaşadığı travmayı ve içinden çıkamadığı duyguları tüm açıklığıyla paylaştı. 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/ugur-...
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Kanal D’nin fenomen dizisi Yargı’da canlandırdığı ‘Eren Komiser’ karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Aslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kanal D’nin fenomen dizisi Yargı’da canlandırdığı ‘Eren Komiser’ karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Aslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Fakat onu asıl gündeme taşıyan şey son açıklamaları oldu. Çünkü meğer 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli büyük deprem öncesinde çocukları Hatay’daymış ve son anda aldığı bir kararla onları İstanbul’a getirmiş. 

Uğur Aslan, depremden yalnızca iki gün önce ‘Yargı’ setine giderken arabada radyo açtığını söylüyor. Normalde asla radyo dinlemediğini belirten oyuncu, o gün duyduğu bir hava durumu uyarısından etkilenerek çocuklarının uçak biletlerini alıyor. Eşi Sema Ergenekon ve ablası bu kararı gereksiz bulsa da, Aslan içindeki huzursuzlukla hareket edip çocukları İstanbul’a getiriyor. Ve ertesi gün, yani 6 Şubat sabahı saat 04.17’de büyük deprem yaşanıyor.

Asıl çarpıcı olan ise ablasının verdiği bilgi: Deprem anında soba çocukların yerde uyuduğu noktaya devrilmiş ve yangın çıkmış.

Asıl çarpıcı olan ise ablasının verdiği bilgi: Deprem anında soba çocukların yerde uyuduğu noktaya devrilmiş ve yangın çıkmış.

Uğur Aslan bu durumu anlatırken “Ablam daha sonra “İyi ki götürmüşsün, soba onların yattığı yerde devrilmiş ve yangın oradan başlamış” dedi. Bu, hayatımın en büyük sınavıydı. Hâlâ orada olsalardı düşüncesini aklımdan atamıyorum. Bu, büyük bir travma…” diyor.

Deprem sabahı saat 04.30’da çalan bir telefonla uyandığını söyleyen Aslan, 'O saatte araması zaten anormal, bir şey olduğunu anladım ama bu kadarını beklemiyordum. Telefonu açtım, gelen ses şu: “Amca yalvarırım, yardım et. Enkaz altındayım, çıkamıyorum. Her yer yıkıldı.” Şok oldum, sanki bir kâbusun içindeydim. Büyük bir çaresizlikti.' diyor ve ailesinden 11 kişiyi kaybettiğini de ekliyor.

“Kadere çok inanırım.” diyen Aslan, o gün aldığı o ‘anlamsız gibi görünen’ kararın bir ilahi müdahale olduğunu düşünüyor.

“Kadere çok inanırım.” diyen Aslan, o gün aldığı o ‘anlamsız gibi görünen’ kararın bir ilahi müdahale olduğunu düşünüyor.

Çünkü kendisi normalde bu kadar ısrarcı biri değil. Ama o gün içindeki ses susmamış, çocuklarını alıp İstanbul’a getirmiş. “Belki de bana o inadı yaptıran şey kaderdi.” diyor.

Deprem sonrası Hatay’a giden Uğur Aslan, enkazı, kayıpları ve yaşadığı çaresizliği unutamıyor. “İlk gittiğim yer yeğenimi kaybettiğimiz enkazdı.” diyor ve ekliyor: “Bazı yakınlarımıza günlerce ulaşamadık. Hayatımın en zor anlarıydı.”

Tüm yaşadıkları Aslan’ın omzunda hâlâ bir yük. “Bu büyük bir travma” diye konuşuyor. Aynı zamanda depremin insanlığa verdiği dersi de şöyle özetliyor: “Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Doğanın boğazına tıktığımız her şeyi, doğa bir gün suratımıza tükürüyor.”

Bu zor zamanlarda en büyük destekçisi ise eşi Sema Ergenekon.

Bu zor zamanlarda en büyük destekçisi ise eşi Sema Ergenekon.

İkilinin aşkı üniversitede başlamış. Aslan’ın itirafına göre, ilk tanıştıklarında Sema Ergenekon'un yanına elinde bir poşet cipsle gidip, “Cips yer misin?” demiş. 

'Fakültede tanıştık. İlk görüşte etkilendim. Elimde cipsle yanına gittim, “Cips yer misin?” dedim. Çiçek vermek yerine cipsle yaklaştım. (Gülüyor) Sema çok iyi bir insandır. Hayattaki en büyük şansım.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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