onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bebek Bekleyen İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar'ın Tavırları Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Bebek Bekleyen İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar'ın Tavırları Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.05.2025 - 13:40

Kız bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar’la birlikte menajer Ayhan Baykal’ın düğününe katıldı. Muhabir Online kameralarına konuşan güzel oyuncu neşeli tavırlarıyla ilgi odağı olurken, Ural Kaspar’ın tavırları sosyal medyada gündem oldu. Kimileri “ilgisiz” dedi, kimileri “utangaç” yorumunu yaptı. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların sevilen oyuncusu İrem Helvacıoğlu, anne olmaya gün sayarken her paylaşımıyla ve her adımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ekranların sevilen oyuncusu İrem Helvacıoğlu, anne olmaya gün sayarken her paylaşımıyla ve her adımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için heyecanla bekleyen Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde menajer Ayhan Baykal’ın düğününe eşi Ural Kaspar’la birlikte katıldı. Kız bebek beklediğini geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden açıklayan oyuncu, geceye adeta ışık saçan bir şıklıkla katıldı. Ama tüm dikkatler sadece onun üzerinde değildi… Çünkü Ural Kaspar yine gündeme bomba gibi düştü!

İrem Helvacıoğlu, düğünde yüzünden eksik olmayan gülümsemesi ve enerjisiyle göz doldurdu. Hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde olan güzel oyuncunun belirginleşen karnı da gözlerden kaçmadı. Ancak sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken asıl detay, yine ve yeniden Ural Kaspar’ın yüzündeki o meşhur “gergin” ifadeydi.

Çift, ocak ayında yaşanan ayrılığın ardından sürpriz bir şekilde barışmış ve aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuştu.

Çift, ocak ayında yaşanan ayrılığın ardından sürpriz bir şekilde barışmış ve aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuştu.

Siyah-beyaz karelerle ilişkilerine ikinci bir şans verdiklerini ilan eden Helvacıoğlu, “Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi, aşk, eğlence… Seni çok seviyorum” notunu paylaşmıştı. Barışmalarından kısa süre sonra sade bir düğünle evlenmişlerdi. Ancak Ural Kaspar’ın o günden bu yana sosyal medyada “donuk halleriyle” anılması da bir tesadüf değil.

Düğün gününde, hatta düğün sonrası yapılan açıklamalarda bile Kaspar’ın gerginliği dikkat çekmiş, sosyal medya kullanıcıları arasında “asabi” , “ilgisiz” , “sinirli” yorumları dolaşmıştı.

Ayhan Baykal’ın düğünüyle gündeme gelen bu görüntülerde de tablo değişmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın