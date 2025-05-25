Bebek Bekleyen İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar'ın Tavırları Sosyal Medyada Çok Konuşuldu
Kız bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar’la birlikte menajer Ayhan Baykal’ın düğününe katıldı. Muhabir Online kameralarına konuşan güzel oyuncu neşeli tavırlarıyla ilgi odağı olurken, Ural Kaspar’ın tavırları sosyal medyada gündem oldu. Kimileri “ilgisiz” dedi, kimileri “utangaç” yorumunu yaptı.
İşte detaylar…
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Ekranların sevilen oyuncusu İrem Helvacıoğlu, anne olmaya gün sayarken her paylaşımıyla ve her adımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Çift, ocak ayında yaşanan ayrılığın ardından sürpriz bir şekilde barışmış ve aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuştu.
Ayhan Baykal’ın düğünüyle gündeme gelen bu görüntülerde de tablo değişmedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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