Bebek Bekleyen İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar'ın Tavırları Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için heyecanla bekleyen Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde menajer Ayhan Baykal’ın düğününe eşi Ural Kaspar’la birlikte katıldı. Kız bebek beklediğini geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden açıklayan oyuncu, geceye adeta ışık saçan bir şıklıkla katıldı. Ama tüm dikkatler sadece onun üzerinde değildi… Çünkü Ural Kaspar yine gündeme bomba gibi düştü!

İrem Helvacıoğlu, düğünde yüzünden eksik olmayan gülümsemesi ve enerjisiyle göz doldurdu. Hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde olan güzel oyuncunun belirginleşen karnı da gözlerden kaçmadı. Ancak sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken asıl detay, yine ve yeniden Ural Kaspar’ın yüzündeki o meşhur “gergin” ifadeydi.