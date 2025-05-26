Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarında Sahne Alan Enbe Orkestrası'nın "Aşkın Olayım" Yorumu Sınıfta Kaldı!

Törende, Block3, Emircan İğrek, Atiye, Ebru Yaşar ve Enbe Orkestrası gibi pek çok ünlü şarkıcı sahneye çıkarak şarkılarını sarı- kırmızılı takım için seslendirdi.

Beşinci yıldızlarına kavuşan Galatasaraylılar, gün boyu kutlamanın tadını çıkarttı.