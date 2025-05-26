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Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarında Sahne Alan Enbe Orkestrası'nın "Aşkın Olayım" Yorumu Sınıfta Kaldı!

Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarında Sahne Alan Enbe Orkestrası'nın "Aşkın Olayım" Yorumu Sınıfta Kaldı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 09:57

Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın Yenikapı'da gerçekleşen kutlamalarında ünlü isimler sahne aldı. Şarkılarıyla kutlamaya destek olan sanatçılar arasında Enbe Orkestrası da vardı.

Galatasaray ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını Enbe Orkestrası seslendirdi. Orkestranın Aşkın Olayım yorumu sınıfta kaldı. Sosyal medya kullanıcıları bu performansı eleştiri yağmuruna tuttu.

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2023 senesinde de şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, o yıllarda da görkemli bir kutlamaya imza atmıştı. Simge Sağın, "Aşkın Olayım"ı Icardi ile birlikte söylemişti.

2023 senesinde de şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, o yıllarda da görkemli bir kutlamaya imza atmıştı. Simge Sağın, "Aşkın Olayım"ı Icardi ile birlikte söylemişti.

O dönemlerde herkesin beklediği Simge ve Icardi buluşması böylelikle gerçekleşmişti. Icardi'nin ardından takımla özdeşleşen bu şarkıyı, şarkının sahibi kutlamalarda yeniden seslendirmişti.

Bu sene de Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Yenikapı’da görkemli bir kutlama töreni yaptı.

Bu sene de Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Yenikapı’da görkemli bir kutlama töreni yaptı.

Törende, Block3, Emircan İğrek, Atiye, Ebru Yaşar ve Enbe Orkestrası gibi pek çok ünlü şarkıcı sahneye çıkarak şarkılarını sarı- kırmızılı takım için seslendirdi.

Beşinci yıldızlarına kavuşan Galatasaraylılar, gün boyu kutlamanın tadını çıkarttı.

Enbe Orkestrası'nın "Aşkın Olayım" performansı ise pek çok kişi için sınıfta kaldı ve epey eleştirildi. Orkestranın performansı için 👇

Pek çok kişinin gözleri Simge Sağın'ı aradı! Enbe Orkestrası'na gelen yorumlardan bazıları ise bu şekildeydi👇

Pek çok kişinin gözleri Simge Sağın'ı aradı! Enbe Orkestrası'na gelen yorumlardan bazıları ise bu şekildeydi👇

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"Enbe Orkestrası" notuyla👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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