Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarında Sahne Alan Enbe Orkestrası'nın "Aşkın Olayım" Yorumu Sınıfta Kaldı!
Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın Yenikapı'da gerçekleşen kutlamalarında ünlü isimler sahne aldı. Şarkılarıyla kutlamaya destek olan sanatçılar arasında Enbe Orkestrası da vardı.
Galatasaray ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını Enbe Orkestrası seslendirdi. Orkestranın Aşkın Olayım yorumu sınıfta kaldı. Sosyal medya kullanıcıları bu performansı eleştiri yağmuruna tuttu.
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2023 senesinde de şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, o yıllarda da görkemli bir kutlamaya imza atmıştı. Simge Sağın, "Aşkın Olayım"ı Icardi ile birlikte söylemişti.
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Bu sene de Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Yenikapı’da görkemli bir kutlama töreni yaptı.
Enbe Orkestrası'nın "Aşkın Olayım" performansı ise pek çok kişi için sınıfta kaldı ve epey eleştirildi. Orkestranın performansı için 👇
Pek çok kişinin gözleri Simge Sağın'ı aradı! Enbe Orkestrası'na gelen yorumlardan bazıları ise bu şekildeydi👇
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"Enbe Orkestrası" notuyla👇
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