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Doğuma Sayılı Günler Kaldı! Gizem Karaca Hamileliğinin 8. Ayını Paylaştı

Doğuma Sayılı Günler Kaldı! Gizem Karaca Hamileliğinin 8. Ayını Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 09:06

Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirdiğinden beri epey keyifli bir aşk yaşayan Gizem Karaca, eşiyle birlikte farklı yerler gezdi ve hayatına pek çok deneyim kattı. Bu süreçte setlerden uzak kalıp kendine vakit ayıran güzel oyuncunun hamile olduğu haberini size aralık ayında duyurmuştuk. 

Gizem Karaca artık hamilelikte sona yaklaşıyor. Sekiz aylık bebeğini taşıdığı göbüşüyle pozlarını paylaşan Karaca, anne olmaya hazırlanıyor!

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Esas çıkışını "Güzel Köylü" dizisiyle yapan Gizem Karaca, daha sonra başka yapımlarda da yer aldı.

Esas çıkışını "Güzel Köylü" dizisiyle yapan Gizem Karaca, daha sonra başka yapımlarda da yer aldı.

'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' dizilerinde de izlediğimiz Gizem Karaca, hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla bizleri etkilemişti. 

Gizem Karaca'nın en çok dikkat çektiği yapımlardan birisi de 'Eve Düşen Yıldırım' olmuştu.

Gizem Karaca, 2017 senesinde Kemal Ekmekçi ile evlendi.

Gizem Karaca, 2017 senesinde Kemal Ekmekçi ile evlendi.

Sekiz yıldır evli olan çift, magazin gündeminde kaoslarla ve kavgalarla yer edinmeyen nadir çiftlerden.

Aralık ayında hamileliğini öğrendiğimiz Gizem Karaca, hamileliğinde sekizinci ayını tamamlamış bile!

Aralık ayında hamileliğini öğrendiğimiz Gizem Karaca, hamileliğinde sekizinci ayını tamamlamış bile!

Şimdilerde 34 haftalık hamile olan Gizem Karaca'nın doğum haberini her an alabiliriz! Güzel oyuncuya hamilelik öyle çok yakıştı ki bebeğini kucağına aldığında anne olmanın mutluluğuyla daha da parlayacağına eminiz!

Karaca, hamileliğinin sekizinci ayında çekilen pozlarını tek bir gönderide topladı. Egzersiz de yaptı gönlünce yedi de... Biraz da güneşlendi! Kendisi tam anlamıyla hamilelik sürecinin tadını çıkarttı!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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eebbeenn

bu kadının adını duyunca aklıma hep uyuşturucu vakası geliyor...

Emre Keskin

vay anasını be