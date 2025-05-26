Doğuma Sayılı Günler Kaldı! Gizem Karaca Hamileliğinin 8. Ayını Paylaştı

Şimdilerde 34 haftalık hamile olan Gizem Karaca'nın doğum haberini her an alabiliriz! Güzel oyuncuya hamilelik öyle çok yakıştı ki bebeğini kucağına aldığında anne olmanın mutluluğuyla daha da parlayacağına eminiz!

Karaca, hamileliğinin sekizinci ayında çekilen pozlarını tek bir gönderide topladı. Egzersiz de yaptı gönlünce yedi de... Biraz da güneşlendi! Kendisi tam anlamıyla hamilelik sürecinin tadını çıkarttı!