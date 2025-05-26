Doğuma Sayılı Günler Kaldı! Gizem Karaca Hamileliğinin 8. Ayını Paylaştı
Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirdiğinden beri epey keyifli bir aşk yaşayan Gizem Karaca, eşiyle birlikte farklı yerler gezdi ve hayatına pek çok deneyim kattı. Bu süreçte setlerden uzak kalıp kendine vakit ayıran güzel oyuncunun hamile olduğu haberini size aralık ayında duyurmuştuk.
Gizem Karaca artık hamilelikte sona yaklaşıyor. Sekiz aylık bebeğini taşıdığı göbüşüyle pozlarını paylaşan Karaca, anne olmaya hazırlanıyor!
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Esas çıkışını "Güzel Köylü" dizisiyle yapan Gizem Karaca, daha sonra başka yapımlarda da yer aldı.
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Gizem Karaca, 2017 senesinde Kemal Ekmekçi ile evlendi.
Aralık ayında hamileliğini öğrendiğimiz Gizem Karaca, hamileliğinde sekizinci ayını tamamlamış bile!
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bu kadının adını duyunca aklıma hep uyuşturucu vakası geliyor...
Topalak maşallah...
vay anasını be