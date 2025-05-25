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Hailey Bieber'ın Gamsızlığı, Justin Bieber'ın ise Sahnede SZA'ya Aşık Halleri Göze Battı!

Hailey Bieber'ın Gamsızlığı, Justin Bieber'ın ise Sahnede SZA'ya Aşık Halleri Göze Battı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 23:49

Hailey ve Justin Bieber arasındaki çalkantılı ilişkiyi şimdilerde medyada sık sık görüyoruz. İkilinin akılalmaz halleri, özellikle Justin'in gelgitleri, herkesin dikkatini çekmişti. 

Bu sefer de ünlü şarkıcı SZA'nın Justin Bieber'ı sahnesine davet etmesiyle olanlar oldu. SZA ve Justin Bieber'ın sahnedeki samimi hallerine tüm izleyenler şaşırırken, sahnedeki yakınlaşmayı gülerek izleyen ve sosyal medyasında paylaşan Hailey Bieber gamsızlığıyla dile düştü.

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Basına verdikleri pozda el ele, diz dize mutlu gözükseler de Hailey ve Justin Bieber'ın aşkında çatışmalar olduğunu hepimiz biliyoruz.

Basına verdikleri pozda el ele, diz dize mutlu gözükseler de Hailey ve Justin Bieber'ın aşkında çatışmalar olduğunu hepimiz biliyoruz.

Özellikle Justin'in inişli çıkışlı ruh hali, çoğu zaman Hailey’i yalnız bırakması ve bazı kamusal alanlarda eşine karşı mesafeli tavırları, takipçilerin dikkatinden kaçmamaya başlamıştı.

Konser çıkışlarında Hailey’nin arkasından yürüyen, çoğu zaman yüzü düşük halde görüntülenen Justin, hayranları tarafından “duygusal olarak yorgun” bulunmuştu. 

Hailey Bieber, kendi kozmetik markası Rhode’un tanıtımına ve işine ağırlık verirken, Justin müzikten bir adım geri çekilmiş gibi görünüyor. Magazin kulislerine göre Justin, geçmiş travmalarıyla boğuşurken Hailey onun yanında dimdik durmaya çalışıyor – ama bu, ilişkiyi tek başına ayakta tutmaya yeterli mi? İşte bunu bilemiyoruz.

Justin Bieber, SZA'nın konuğu olarak konserinde sahne aldı. Fakat ikili sahnede oldukça yakınlaştı. Hailey Bieber ise o anları sosyal medyasında paylaştı.

Justin Bieber, SZA'nın konuğu olarak konserinde sahne aldı. Fakat ikili sahnede oldukça yakınlaştı. Hailey Bieber ise o anları sosyal medyasında paylaştı.

Justin kelimenin tam anlamıyla, SZA'nın elini öptü kokladı, onunla sarılarak dans etti. İkilinin neşeli hallerini uzaktan izleyen Hailey'in gülümser halleri 'gamsızlığa' yoruldu. 

Justin'in sahne hallerini Instagram'ında paylaşan kişi de karısı Hailey'in ta kendisiydi! Hailey, Instagram Hikayeleri'nde kocasının sahneye çıkmasını izlerken açıkça duygulandığını gösteren birkaç gözyaşlı emoji paylaşarak duygularını ve gururunu ifade etti. Bazı hayranlar, 'Hayal ürünü hikayelerine devam et,' yazdı!

Tüm bunların üzerine SZA'nın "Justin'in ruh eşi belki de siyahi bir kadındır" yazılı bir gönderiyi beğenmesi ise apayrı bir olay oldu!

Tüm bunların üzerine SZA'nın "Justin'in ruh eşi belki de siyahi bir kadındır" yazılı bir gönderiyi beğenmesi ise apayrı bir olay oldu!

İşlerin nereye gittiğini bizler de bilemiyoruz. Fakat Hailey ve Justin ikilisinin keyfi gayet yolunda görünüyor. Hatta Hailey Bieber, bu konserin ardından Kylie Jenner ve Kendall Jenner'la partilemeye bile gitti. 

Bu durum ikilinin arasında bir gedik açacak mı yoksa her şey olağanında devam mı edecek bunu zaman gösterecek...

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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