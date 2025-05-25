Hailey Bieber'ın Gamsızlığı, Justin Bieber'ın ise Sahnede SZA'ya Aşık Halleri Göze Battı!
Hailey ve Justin Bieber arasındaki çalkantılı ilişkiyi şimdilerde medyada sık sık görüyoruz. İkilinin akılalmaz halleri, özellikle Justin'in gelgitleri, herkesin dikkatini çekmişti.
Bu sefer de ünlü şarkıcı SZA'nın Justin Bieber'ı sahnesine davet etmesiyle olanlar oldu. SZA ve Justin Bieber'ın sahnedeki samimi hallerine tüm izleyenler şaşırırken, sahnedeki yakınlaşmayı gülerek izleyen ve sosyal medyasında paylaşan Hailey Bieber gamsızlığıyla dile düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Basına verdikleri pozda el ele, diz dize mutlu gözükseler de Hailey ve Justin Bieber'ın aşkında çatışmalar olduğunu hepimiz biliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Justin Bieber, SZA'nın konuğu olarak konserinde sahne aldı. Fakat ikili sahnede oldukça yakınlaştı. Hailey Bieber ise o anları sosyal medyasında paylaştı.
Tüm bunların üzerine SZA'nın "Justin'in ruh eşi belki de siyahi bir kadındır" yazılı bir gönderiyi beğenmesi ise apayrı bir olay oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın