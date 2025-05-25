Hailey Bieber'ın Gamsızlığı, Justin Bieber'ın ise Sahnede SZA'ya Aşık Halleri Göze Battı!

İşlerin nereye gittiğini bizler de bilemiyoruz. Fakat Hailey ve Justin ikilisinin keyfi gayet yolunda görünüyor. Hatta Hailey Bieber, bu konserin ardından Kylie Jenner ve Kendall Jenner'la partilemeye bile gitti.

Bu durum ikilinin arasında bir gedik açacak mı yoksa her şey olağanında devam mı edecek bunu zaman gösterecek...