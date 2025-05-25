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Cemal Can Canseven, Lady Gagalı'lı Doğum Günü Pastasıyla Hayranlığın Böylesi Dedirtti!

Cemal Can Canseven, Lady Gagalı'lı Doğum Günü Pastasıyla Hayranlığın Böylesi Dedirtti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 21:13

Önce Danla Bilic ile olan yakın arkadaşlığı ardından da Survivor macerasıyla tanıdığımız Cemal Can Canseven, 30 yaşına bastı. Canseven'in Lady Gaga'lı doğum günü pastası ise pey beğenildi ve dikkat çekti.

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Sosyal medyanın yakışıklı fenomenlerinden Cemal Can Canseven'i bilmeyeniniz yoktur. Kendisi aynı zamanda DJ'lik yapıyor biliyorsunuzdur.

Sosyal medyanın yakışıklı fenomenlerinden Cemal Can Canseven'i bilmeyeniniz yoktur. Kendisi aynı zamanda DJ'lik yapıyor biliyorsunuzdur.

Hatırlarsınız, Cemal Can Canseven 2020 yılında 'Survivor Türkiye' yarışmasına katılarak geniş kitlelerce tanındı ve yarışmanın şampiyonu oldu. Yarışmadaki sempatik tavırları ve performansıyla izleyicilerin beğenisini epey kazandı. Yarışma boyunca Nisa ile olan dostluğuyla fan kitlelerini etkilemişti. 

Müzik kariyerinde 'Kahraman' adlı bir single çıkaran Canseven, ayrıca 'İşte Bu Benim Masalım' adlı dizide de rol aldı.

Şimdilerde ise daha çok sosyal medya paylaşımları ile ön plana çıkıyor kendisi.

Cemal Can Canseven, 30 yaşına bastı! Evde ailesiyle kutlama yapan Canseven'in paylaşımında dikkat çeken asıl detay ise Lady Gaga'lı pastasıydı!

Cemal Can Canseven, 30 yaşına bastı! Evde ailesiyle kutlama yapan Canseven'in paylaşımında dikkat çeken asıl detay ise Lady Gaga'lı pastasıydı!

Cemal Can, verdiği röportajlarda defalarca Lady Gaga’nın kendisine ilham verdiğini belirtmiştir. Özellikle gençlik yıllarında yaşadığı kimlik arayışı dönemlerinde, Gaga’nın marjinal tarzı ve 'kendin ol' mesajının onun için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söylemişti. Canseven, bu durumu “Lady Gaga sayesinde kendi kimliğimi daha özgürce kucaklamayı öğrendim.” sözleriyle ifade etmişti.

Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga'ya olan düşkünlüğünü yine yeni yeniden bizlere göstermiş oldu!

Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga'ya olan düşkünlüğünü yine yeni yeniden bizlere göstermiş oldu!

Belki daha önce duymuşsunuzdur, denk gelmediyseniz de bizden öğrenmiş olun! Cemal Can Canseven, hayatı boyunca bir şarkı dinleyecek olsa, o şarkı Lady Gaga'nın 'Bad Romance' isimli şarkısı olurmuş.

Yani kendisinin Gaga hayranlığı ölçülemez bir boyutta anlayacağınız!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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