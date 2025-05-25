Cemal Can Canseven, Lady Gagalı'lı Doğum Günü Pastasıyla Hayranlığın Böylesi Dedirtti!

Hatırlarsınız, Cemal Can Canseven 2020 yılında 'Survivor Türkiye' yarışmasına katılarak geniş kitlelerce tanındı ve yarışmanın şampiyonu oldu. Yarışmadaki sempatik tavırları ve performansıyla izleyicilerin beğenisini epey kazandı. Yarışma boyunca Nisa ile olan dostluğuyla fan kitlelerini etkilemişti.

Müzik kariyerinde 'Kahraman' adlı bir single çıkaran Canseven, ayrıca 'İşte Bu Benim Masalım' adlı dizide de rol aldı.

Şimdilerde ise daha çok sosyal medya paylaşımları ile ön plana çıkıyor kendisi.