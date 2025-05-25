Cemal Can Canseven, Lady Gagalı'lı Doğum Günü Pastasıyla Hayranlığın Böylesi Dedirtti!
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Sosyal medyanın yakışıklı fenomenlerinden Cemal Can Canseven'i bilmeyeniniz yoktur. Kendisi aynı zamanda DJ'lik yapıyor biliyorsunuzdur.
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Cemal Can Canseven, 30 yaşına bastı! Evde ailesiyle kutlama yapan Canseven'in paylaşımında dikkat çeken asıl detay ise Lady Gaga'lı pastasıydı!
Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga'ya olan düşkünlüğünü yine yeni yeniden bizlere göstermiş oldu!
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