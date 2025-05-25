Kırmızı Mayosuyla Bu Senenin Deniz Sezonunu Açan Nurgül Yeşilçay'ın Doğal Halleri Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Güneş göründü, havalar ısındı, e haliyle ünlü isimlerimiz denizlere inmeye başladı! Deniz, kum, güneş sezonunu açan güzellerimizden birisi de NUrgül Yeşilçay oldu.
Ünlü oyuncu, kırmızı mayosuyla Muğla kıyılarında deniz sezonunu açtı. Yeşilçay'ın doğal halleri ve yaptığı tatil paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
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Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Yaz ayları henüz gelmeden dayanamayıp deniz sezonunu açan ünlülerimizden birisi de Nurgül Yeşilçay oldu!
Filtresiz, efektsiz en doğal halleriyle paylaşım yapan güzel oyuncu, takipçilerinden de tam puan aldı.
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