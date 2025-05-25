onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kırmızı Mayosuyla Bu Senenin Deniz Sezonunu Açan Nurgül Yeşilçay'ın Doğal Halleri Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Kırmızı Mayosuyla Bu Senenin Deniz Sezonunu Açan Nurgül Yeşilçay'ın Doğal Halleri Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 18:34

Güneş göründü, havalar ısındı, e haliyle ünlü isimlerimiz denizlere inmeye başladı! Deniz, kum, güneş sezonunu açan güzellerimizden birisi de NUrgül Yeşilçay oldu. 

Ünlü oyuncu, kırmızı mayosuyla Muğla kıyılarında deniz sezonunu açtı. Yeşilçay'ın doğal halleri ve yaptığı tatil paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Nurgül Yeşilçay, pek çok televizyon dizisinin başrol kadrosunda yer almış, güzel gözleri ve etkileyici oyunculuğuyla kalplerimizde yer edinmeyi başarmış bir isim. 

Yeşilçay en son, İstanbul'dan tasını tarağını toplayıp taşınacağı haberleriyle gündeme gelmişti. Biliyorsunuz kendisi Necati Kocabay ile mutlu mesut bir aşk yaşıyor şimdilerde. Kendisi aşk, evlilik ve yeni ev planları sorusuna diyerek “Yeni eve geçince bir story atarız, ‘Artık evlendik’ deriz.” espri yeteneğini konuşturmuştu.

Yaz ayları henüz gelmeden dayanamayıp deniz sezonunu açan ünlülerimizden birisi de Nurgül Yeşilçay oldu!

Yaz ayları henüz gelmeden dayanamayıp deniz sezonunu açan ünlülerimizden birisi de Nurgül Yeşilçay oldu!

Güzel oyuncu, samimi hallerini sosyal medyasında sürekli paylaşıyor zaten biliyorsunuz. İçten ve doğal tavırlarını hiç bozmayan Yeşilçay, tatil paylaşımlarında da aynı yaklaşımı korudu.

Filtresiz, efektsiz en doğal halleriyle paylaşım yapan güzel oyuncu, takipçilerinden de tam puan aldı.

Filtresiz, efektsiz en doğal halleriyle paylaşım yapan güzel oyuncu, takipçilerinden de tam puan aldı.

Yeşilçay'a gelen yorumların çoğunda ya kalp emojisi ya da doğallığına övgü vardı. Teknolojinin geliştiği bu dönemde, fotoğraflarla oynamak epey kolayken, ünlü isimlerimizin pek çoğu estetik operasyonların etinden sütünden faydalanırken; Nurgül Yeşilçay'ın doğallığı tercih etmesi ise pek çok kullanıcı tarafından alkış topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilecek diğer içerikler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın