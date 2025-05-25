Kırmızı Mayosuyla Bu Senenin Deniz Sezonunu Açan Nurgül Yeşilçay'ın Doğal Halleri Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Nurgül Yeşilçay, pek çok televizyon dizisinin başrol kadrosunda yer almış, güzel gözleri ve etkileyici oyunculuğuyla kalplerimizde yer edinmeyi başarmış bir isim.

Yeşilçay en son, İstanbul'dan tasını tarağını toplayıp taşınacağı haberleriyle gündeme gelmişti. Biliyorsunuz kendisi Necati Kocabay ile mutlu mesut bir aşk yaşıyor şimdilerde. Kendisi aşk, evlilik ve yeni ev planları sorusuna diyerek “Yeni eve geçince bir story atarız, ‘Artık evlendik’ deriz.” espri yeteneğini konuşturmuştu.